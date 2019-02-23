В Макеевке появились группы молодых людей в «полувоенной одежде» с рюкзаками

23.02.2019 08:08

Во временно оккупированной Макеевке горожане обратили внимание на молодых людей в «полувоенной одежде» с военными рюкзаками.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Жители временно оккупированной Макеевки обратили внимание на появившиеся в городе группы молодых людей в «полувоенной одежде» с военными рюкзаками. Люди подозревают, что готовятся команды «титушек», которых оккупационные «власти» и российские кураторы планируют переправить на подконтрольную правительству Украины территорию. Некоторые подозревают, что это может быть новая «партия добровольцев» в связи с усилившимися боевыми действиями.

Вот что рассказывают макеевчане в соцсетях:

«#Макеевка в центре тусуется группа молодых людей в полувоенной одежде с военными рюкзаками, местные не местные не понятно. Вообще в городе последнее время таких видно много»,

«Готовят титушню на выборы в Украине — массовые беспорядки, погромы агитационных палаток и избирательных участков, провокации, запугивание активистов и прочее, на что Россия-матушка никогда не скупилась для братской Украины»,

«Выборы — на подконтрольной территории, аккумулируют «контингент» на них — в Макеевке, т.к. нужен украинский паспорт для проникновения на подконтрольную территорию»,

«Я думаю, что их появление связано скорее с усилившимся боевыми действиями»

«Нет, для боевых действий Россия присылает уже своих кадровых военных, наемнико»в в Лугандоне осталось мало. Это, как раз, на выборы — будут проникать в Украину, сеять панику, слухи всякие, листовки по подъездам разбрасывать, потасовки в людных местах устраивать, митинги… Война!.