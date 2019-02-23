В Мариуполе горела гостинка. ВИДЕО

23.02.2019 21:50

Сегодня около 08.00 на ул. Троицкой, 53 произошел пожар в однокомнатной гостинке.

Об этом 0629 сообщили очевидцы.

Возгорание произошло на 4 этаже. Горело кресло и покрывало.

Спасатели использовали автолестницу, чтобы добраться до очага возгорания. Покрывало было выброшено в окно. Пожар ликвидирован.

Предварительно, во время пожара никто не пострадал. Причины устанавливаются, ущерб подсчитывается.