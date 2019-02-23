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В Мариуполе горела гостинка. ВИДЕО
23.02.2019 21:50
Сегодня около 08.00 на ул. Троицкой, 53 произошел пожар в однокомнатной гостинке.
Об этом 0629 сообщили очевидцы.
Возгорание произошло на 4 этаже. Горело кресло и покрывало.
Спасатели использовали автолестницу, чтобы добраться до очага возгорания. Покрывало было выброшено в окно. Пожар ликвидирован.
Предварительно, во время пожара никто не пострадал. Причины устанавливаются, ущерб подсчитывается.
Теги: Донбасс, Мариуполь, дом, пожар
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