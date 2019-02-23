Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В Мариуполе горела гостинка. ВИДЕО

23.02.2019 21:50
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Мариуполе горела гостинка. ВИДЕО

Сегодня около 08.00 на ул. Троицкой, 53 произошел пожар в однокомнатной гостинке.
Об этом 0629 сообщили очевидцы.
Возгорание произошло на 4 этаже. Горело кресло и покрывало.
Спасатели использовали автолестницу, чтобы добраться до очага возгорания. Покрывало было выброшено в окно. Пожар ликвидирован.
Предварительно, во время пожара никто не пострадал. Причины устанавливаются, ущерб подсчитывается.



Теги: Донбасс, Мариуполь, дом, пожар
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх