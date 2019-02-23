В одном из домов Ясиноватой прогремел взрыв: пострадал мужчина

23.02.2019 14:51

В летней кухне частного жилого дома в неподконтрольной Украине Ясиноватой Донецкой области произошел взрыв бытового газа.

Об этом сообщили в пресс-службе так называемого «МЧС ДНР», передает donpress.com.

В «ведомстве» уточнили:

«Двадцать второго февраля в Ясиноватой по улице Тургенева в летней кухне частного дома произошел взрыв бытового газа, с последующим горением, в результате которого пострадал мужчина».

По информации, пострадавшего в состоянии средней тяжести госпитализировали в городскую больницу. В результате взрыва повреждена стена кухни, а пожаром частично уничтожено имущество потерпевшего.