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Архив - Донецкая область

В одном из домов Ясиноватой прогремел взрыв: пострадал мужчина

23.02.2019 14:51
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В одном из домов Ясиноватой прогремел взрыв: пострадал мужчина

В летней кухне частного жилого дома в неподконтрольной Украине Ясиноватой Донецкой области произошел взрыв бытового газа.

Об этом сообщили в пресс-службе так называемого «МЧС ДНР», передает donpress.com.

В «ведомстве» уточнили:

«Двадцать второго февраля в Ясиноватой по улице Тургенева в летней кухне частного дома произошел взрыв бытового газа, с последующим горением, в результате которого пострадал мужчина».

По информации, пострадавшего в состоянии средней тяжести госпитализировали в городскую больницу. В результате взрыва повреждена стена кухни, а пожаром частично уничтожено имущество потерпевшего.



Теги: Донбасс, Ясиноватая, мужчина, пожар, взрыв, газ, МЧС, госпитализация, ДНР
 
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