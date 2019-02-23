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В одном из домов Ясиноватой прогремел взрыв: пострадал мужчина
23.02.2019 14:51
В летней кухне частного жилого дома в неподконтрольной Украине Ясиноватой Донецкой области произошел взрыв бытового газа.
Об этом сообщили в пресс-службе так называемого «МЧС ДНР», передает donpress.com.
В «ведомстве» уточнили:
«Двадцать второго февраля в Ясиноватой по улице Тургенева в летней кухне частного дома произошел взрыв бытового газа, с последующим горением, в результате которого пострадал мужчина».
По информации, пострадавшего в состоянии средней тяжести госпитализировали в городскую больницу. В результате взрыва повреждена стена кухни, а пожаром частично уничтожено имущество потерпевшего.
Теги: Донбасс, Ясиноватая, мужчина, пожар, взрыв, газ, МЧС, госпитализация, ДНР
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