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В сети опубликовали фото убитых членов НВФ на Донбассе
23.02.2019 22:30
Украинский блогер Necro Mancer на своей странице в Twitter опубликовал фото погибших членов НВФ на Донбассе, пишет ДонПресс.
Данные о погибших также содержатся в базе украинского ресурса «Миротворец».
Мазур Александр Александрович с позывным «Диггер». Родом из Приозерска. Родился 19/ августа 1978 года, погиб 22 февраля 2019 года, предположительно, в Приазовье.
Дерепаскин Яков Владимирович, известный по позывному «Койот». Уроженец города Ейск. Родился 01 июня 1981 года, умер (предположительно, от последствий ранений) в Ейске 22 июля 2018 года.
Лукьяненко Александр Викторович, позывной «Бурый». Уроженец города Шахтерск. Родился 09 декабря 1993 года, погиб 18 февраля 2019 года.
Теги: Донбасс, фото, убиты, НВФ
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