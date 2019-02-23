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Все выжигают фосфорными бомбами: боевик выдал правду о Донбассе
23.02.2019 16:37
Наемник российско-террористических войск воевал на стороне ДНР на Донбассе. Он рассказал в интервью о применении боевиками фосфорных бомб.
Александр Костин с позывным «Москва», ранее был «старшим лейтенантом вооруженных сил ДНР» и командовал танковым взводом. Сейчас мужчина ушел в монастырь в Пензенской области РФ. Об этом сообщает Политека.
По словам Костина, солдаты в свою время забросали всю Семёновку Донецкой области фосфорными бомбами.
«Просто её выжигали… Моторола лично занимался провокациями, а ВСУ придерживались перемирия. Спасибо ростовским врачам за ногу», — сказано в сообщении.
Теги: Донбасс, бомба, монастырь, наемник, рассказ
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