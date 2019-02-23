Все выжигают фосфорными бомбами: боевик выдал правду о Донбассе

23.02.2019 16:37

Наемник российско-террористических войск воевал на стороне ДНР на Донбассе. Он рассказал в интервью о применении боевиками фосфорных бомб.

Александр Костин с позывным «Москва», ранее был «старшим лейтенантом вооруженных сил ДНР» и командовал танковым взводом. Сейчас мужчина ушел в монастырь в Пензенской области РФ. Об этом сообщает Политека.

По словам Костина, солдаты в свою время забросали всю Семёновку Донецкой области фосфорными бомбами.

«Просто её выжигали… Моторола лично занимался провокациями, а ВСУ придерживались перемирия. Спасибо ростовским врачам за ногу», — сказано в сообщении.