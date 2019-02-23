ВСУ ликвидировали важного командира "ДНР" Лакеева: сепаратисты "слили" в Сети данные и фото боевика из Макеевки

23.02.2019 14:30

На территории временно оккупированного Донбасса в районе Докучаевска ООС удалось успешно уничтожить командира боевиков "ДНР".

В социальных сетях террористы "ДНР" и их сторонники пишут об очередном ликвидированном боевике из Макеевки с позывным "Кудесник", передает "Диалог.UA".

Уничтожили командира боевиков Дениса Лакеева на Донбассе 22 февраля в районе Докучаевска. В сепаратистских группах сообщают, что он занимал должность "заместителя командира взвода". Родился Лакеев 7 мая 1988 года в городе Макеевка Донецкой области.