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ВСУ ликвидировали важного командира "ДНР" Лакеева: сепаратисты "слили" в Сети данные и фото боевика из Макеевки
23.02.2019 14:30
На территории временно оккупированного Донбасса в районе Докучаевска ООС удалось успешно уничтожить командира боевиков "ДНР".
В социальных сетях террористы "ДНР" и их сторонники пишут об очередном ликвидированном боевике из Макеевки с позывным "Кудесник", передает "Диалог.UA".
Уничтожили командира боевиков Дениса Лакеева на Донбассе 22 февраля в районе Докучаевска. В сепаратистских группах сообщают, что он занимал должность "заместителя командира взвода". Родился Лакеев 7 мая 1988 года в городе Макеевка Донецкой области.
Теги: Донбасс, Макеевка, ликвидация, боевик, ДНР, ВСУ, соцсети, ООС
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