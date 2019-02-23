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ВСУ "проредили" батальон Прилепина - российский наемник Диггер ликвидирован, "грузом 200" едет в Приозерск

23.02.2019 18:22
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ВСУ "проредили" батальон Прилепина - российский наемник Диггер ликвидирован, "грузом 200" едет в Приозерск

На Донбассе 22 февраля бойцы ООС ликвидировали российского боевика по кличке Диггер из батальона Прилепина. "Грузом 200" его тело отправили обратно в РФ. О ликвидации еще одного российского террориста рассказал блогер Necro Mancer, отслеживающий в Сети сообщения о Донбассе, передает "Диалог.UA".
40-летний боевик "ДНР" Александр Мазур по кличке Диггер был ликвидирован в пятницу, 22 февраля предположительно в Приазовье. Обстоятельства его гибели не уточняются. "Погиб за Новороссию", - пишут в Сети его пособники. Это означает, что он был убит ВСУ.
"Миротворцу" боевик известен под именем Александр Тахтамища. Родом он из российского Приозерска. На Донбассе появился в конце 2016 года. Там он орудовал в печально известном батальоне Прилепина террористической "ДНР".
Диггер был ярым поклонником "русского мира". В соцсетях обещал, что "фашизм не пройдет" и уверял, что "дух бойцов Новороссии не сломить".



Теги: Донбасс, ликвидация, наемник, ДНР, батальон, Захар Прилепин
 
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