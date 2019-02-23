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ВСУ разгромили позицию врага под Ясиноватой, мощный взрыв превратил в пепел ДЗОТ "ДНР". ВИДЕО

23.02.2019 09:58
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ВСУ разгромили позицию врага под Ясиноватой, мощный взрыв превратил в пепел ДЗОТ "ДНР". ВИДЕО

Бойцы ООС нанесли сокрушительный удар по укрепленной огневой точке гибридной армии РФ на Ясиноватской развязке.

Кадры уничтожения опасной позиции "ДНР" показал на видеохостинге YouTube офицер ВСУ Анатолий Штефан, передает "Диалог.UA".

ВСУ оригинально "поздравили" оккупанта с 23 февраля - российским праздником Днем защитника Отечества. Военные разгромили позицию "ДНР" на одном из самых "горячих" участков - Ясиноватской развязке.

Бойцы ООС нанесли несколько ударов по врагу, в результате чего ДЗОТ (дерево-земляная укрепленная огневая точка)"ДНР" взлетела на воздух. Обстрелы и мощный взрыв на позиции оккупанта попали на видео, которое обнародовал Штефан.

О том, какие враг понес потери в результате удара, пока информации нет. Однако, судя по видео, в результате удара ВСУ есть и погибшие, и раненые.



Теги: Донбасс, Ясиноватая, взрыв, поздравление, 23 февраля, ДНР, потери, ВСУ, ООС
 
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