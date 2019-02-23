Главная / Новости / Донецкая область / Выживший при подрыве авто на КПП «Еленовка» дал первое интервью. ВИДЕО
Последние новости раздела
- На блокпостах «ДНР» запрещены к ввозу яйца, мясо птицы и даже яблоки19:36
- ВСУ "проредили" батальон Прилепина - российский наемник Диггер ликвидирован, "грузом 200" едет в Приозерск18:22
- Ликвидирован боевик «ДНР» с позывным «Бурый»18:07
- В Горловке и Донецке обратили внимание на подавленное состояние боевиков «ДНР»17:26
- "Разорвало даже бетонные блоки", - соцсети заметили странность на месте взрыва авто у КПВВ "Еленовка". ВИДЕО17:17
- Все выжигают фосфорными бомбами: боевик выдал правду о Донбассе16:37
- «Ездили за пенсией»: выживший после взрыва авто на КПП «Еленовка» рассказал, что произошло16:12
- «Берут только по протекции»: жители ОРДЛО освоили новую профессию15:32
- Под Донецком произошло кровавое ДТП, погибли 4 человека. ВИДЕО15:31
- О взрыве авто на "Еленовке" рассказали очевидцы, в Сети люди в панике: "Останки дымились, раскидало очень сильно"15:09
Выживший при подрыве авто на КПП «Еленовка» дал первое интервью. ВИДЕО
23.02.2019 20:16
В микроавтобусе, который сегодня подорвался на мине в районе подконтрольного НВФ «ДНР» КПП «Еленовка» всего ехало 9 человек, однако, часть их вышла на нулевом посту, чтобы зарегистрироваться и пересесть на рейсовый автобус. Об этом сообщил выживший в страшном происшествии мужчина, пишет ДонПресс.
Он рассказал, что помнит сильный грохот и как через время очнулся уже на земле, по его словам, его откинуло метров на 5 от автомобиля. В то же время, врачи сообщают, что у погибшей женщины, которую с травмами доставили в больницу, шансов выжить не было.
Теги: Донбасс, мужчина, взрыв, интервью, микроавтобус, Еленовка
Читайте также:
- Фото и видео: в центре Донецка прогремел мощный взрыв (ОБНОВЛЕНО)
- В одном из домов Ясиноватой прогремел взрыв: пострадал мужчина
- В Донецке во время взрыва погиб мужчина
- В Алчевске у жилого дома взорвался микроавтобус. Остался только остов
- В оккупированном Донецке взорвался микроавтобус, перевозивший взрывчатку
- В Донецке на Щегловском кладбище от взрыва пострадал косильщик травы
- На блокпостах «ДНР» запрещены к ввозу яйца, мясо птицы и даже яблоки19:36
- На Луганщине во время обстрела погиб боец ВСУ19:03
- ВСУ "проредили" батальон Прилепина - российский наемник Диггер ликвидирован, "грузом 200" едет в Приозерск18:22
- Ликвидирован боевик «ДНР» с позывным «Бурый»18:07
- В Луганске в больнице найден мумифицированный труп: в соцсетях распространили фото умершего мужчины17:26
- В Горловке и Донецке обратили внимание на подавленное состояние боевиков «ДНР»17:26
- "Разорвало даже бетонные блоки", - соцсети заметили странность на месте взрыва авто у КПВВ "Еленовка". ВИДЕО17:17
- Все выжигают фосфорными бомбами: боевик выдал правду о Донбассе16:37
- «Ездили за пенсией»: выживший после взрыва авто на КПП «Еленовка» рассказал, что произошло16:12
- «Берут только по протекции»: жители ОРДЛО освоили новую профессию15:32
- У Зеленского поделились планами по Донбассу20:02
- На блокпостах «ДНР» запрещены к ввозу яйца, мясо птицы и даже яблоки19:36
- Афера на доброте: мошенники придумали новый способ обмана украинцев19:19
- На Луганщине во время обстрела погиб боец ВСУ19:03
- Эти четыре знака зодиака в 2019-м ждет неудача18:42
- ВСУ "проредили" батальон Прилепина - российский наемник Диггер ликвидирован, "грузом 200" едет в Приозерск18:22
- Ликвидирован боевик «ДНР» с позывным «Бурый»18:07
- В Луганске в больнице найден мумифицированный труп: в соцсетях распространили фото умершего мужчины17:26
- В Горловке и Донецке обратили внимание на подавленное состояние боевиков «ДНР»17:26
- "Разорвало даже бетонные блоки", - соцсети заметили странность на месте взрыва авто у КПВВ "Еленовка". ВИДЕО17:17
- Эти четыре знака зодиака в 2019-м ждет неудача18:42
- Недостаток превращаем в достоинство: слабые места каждого знака Зодиака20:40
- Развенчаны популярные мифы о гастрите19:24
- 22 февраля - день Панкратия: Что означает, если этот день запотели окна11:30
- В каких странах не брать «Все включено»: секреты туроператоров08:50
- Стоматолог назвал распространенные ошибки при чистке зубов22:29
- Названы причины преждевременного седения волос18:40
- Этот повседневный продукт поможет при лечении кашля17:31
- В США испытали препарат, замедляющий старение10:17
- Скрыть не получится: самые слабые места каждого знака зодиака10:03
- Танковый прорыв ВСУ закончился разгромом "россиян": силы ООС срочно подняли в воздух боевую авиацию и штурмовики "Су-25". ВИДЕО
- Порошенко рассказал о роковой ошибке, совершенной на Донбассе
- В "ДНР" погибло масштабное детище убитого Захарченко - фото с Донбасса поразило соцсети
- "У нас большие потери, об этом все молчат", - Прилепин огорошил сторонников террористов Донбасса "страшными новостями"
- ВСУ мастерски расправились с целой группой боевиков "Л/ДНР": убит известный командир сепаратистов "Грек"
- «Ездили за пенсией»: выживший после взрыва авто на КПП «Еленовка» рассказал, что произошло
- ВСУ громят "ДНР" на Донбассе: под Новоазовском убиты 9 российских наемников, на Светлодарке тяжелый бой
- Под Горловкой большое ЧП: вода заливает все вокруг, оккупанты скрывают экологическое бедствие
- Люди Януковича "внедряются" на Донбасс: соратники беглого экс-президента занимают "ключевые" посты в "ДНР". ВИДЕО
- ВСУ один ударом разгромили грузовик оккупанта и превратили в "груз 200" командира взвода "ЛНР"