Бойовики вбили ще одного українського воїна на Донбасі

24.02.2019 22:12

У результаті ворожого обстрілу в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі загинув один український військовий.

Про це інформує Depo.ua з посиланням на прес-центр Міністерства оборони.

Зазначається, що станом на 12:00 24 лютого російсько-окупаційні війська здійснили вісім прицільних обстрілів позицій українських підрозділів із застосовуваням забороненого озброєння.

Так, противник з мінометів 82-го та 120-го калібрів, озброєння БМП, зенітної установки ЗУ-23-2, великокаліберних кулеметів та стрілецького озброєння обстріляв позиції українських військових поблизу населених пунктів Новозванівка, Золоте-4, Катеринівка, Новоолександрівка, Золоте-1, Водяне та Лебединське.

"Поточної доби внаслідок бойових дій та інтенсивних обстрілів з боку російсько-окупаційних військ, загинув один наш захисник", - зазначили в Мінобороні.