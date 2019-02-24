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Бойовики вбили ще одного українського воїна на Донбасі
У результаті ворожого обстрілу в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі загинув один український військовий.
Про це інформує Depo.ua з посиланням на прес-центр Міністерства оборони.
Зазначається, що станом на 12:00 24 лютого російсько-окупаційні війська здійснили вісім прицільних обстрілів позицій українських підрозділів із застосовуваням забороненого озброєння.
Так, противник з мінометів 82-го та 120-го калібрів, озброєння БМП, зенітної установки ЗУ-23-2, великокаліберних кулеметів та стрілецького озброєння обстріляв позиції українських військових поблизу населених пунктів Новозванівка, Золоте-4, Катеринівка, Новоолександрівка, Золоте-1, Водяне та Лебединське.
"Поточної доби внаслідок бойових дій та інтенсивних обстрілів з боку російсько-окупаційних військ, загинув один наш захисник", - зазначили в Мінобороні.
Теги: Донбасс, воин, обстрел, боевики, погиб
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