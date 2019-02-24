Ходаковский откровенно рассказал о произошедшем на Донбассе: наемник признал тяжелое преступление

24.02.2019 14:11

Один из первых главарей "ДНР" Александр Ходаковский открыто признал, что российские наемники и боевики "ДНР" устраивали мародерство и грабили Донбасс, отбирая у обычных людей автомобили и имущество в свою пользу.

Об этом Ходаковский написал на своей странице в социальной сети, разозлив социальные сети откровенным признанием, передает dialog.ua.

Известный блогер с Донбасса Денис Казанский отметил, что Ходаковский пишет парадоксальную вещь - российские наемники и боевики устроили войну на Донбассе для "защиты местного населения", которое принялись грабить в условиях боевых действий. Сначала оккупанты устроили войну с криками жителям Донбасса "вставать", после чего начали мародерствовать, начиная грабить имущество и автомобили местных жителей в условиях войны. "Ходаковский пишет, как занимался "экспроприациями" у тех жителей Донбасса, которых якобы защищал. И объясняет это спецификой "смутного времени", которое сам же и устроил. Сначала разожгли войну, орали "Донбасс, вставай", а потом принялись его грабить, объясняя тем, что "война", - пишет Казанский. Однако Ходаковский все же попытался оправдаться, что во время устроенной Россией и наемниками войны пытался найти и наказать мародеров.