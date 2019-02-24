- Ходаковский откровенно рассказал о произошедшем на Донбассе: наемник признал тяжелое преступление14:11
- Пушилин продолжает «убивать» экономику оккупированных территорий. Опубликованы новые факты13:50
- ВСУ превратили в "груз 200" предателя Украины - стрелок "ДНР" Пюра ликвидирован13:33
- Под Донецком на пожаре погиб мужчина13:09
- Пушилин открыто поддержал Медведчука: Кремль "открыл карты" и готовится "слить" Донбасс12:51
- В ОБСЕ рассказали, как проводится разминироание на Донбассе12:09
- Сильно стреляют с ночи: Жители ОРДЛО напуганы громкими залпами11:20
- В небе над Донбассом зафиксированы российские боевые самолеты10:22
- Появились фото Владислава Суркова с членами «ЛДНР» в Москве10:03
- Подлая тактика: оккупанты Донбасса маскируются под коммунальных работников09:39
Ходаковский откровенно рассказал о произошедшем на Донбассе: наемник признал тяжелое преступление
Один из первых главарей "ДНР" Александр Ходаковский открыто признал, что российские наемники и боевики "ДНР" устраивали мародерство и грабили Донбасс, отбирая у обычных людей автомобили и имущество в свою пользу.
Об этом Ходаковский написал на своей странице в социальной сети, разозлив социальные сети откровенным признанием, передает dialog.ua.
Известный блогер с Донбасса Денис Казанский отметил, что Ходаковский пишет парадоксальную вещь - российские наемники и боевики устроили войну на Донбассе для "защиты местного населения", которое принялись грабить в условиях боевых действий. Сначала оккупанты устроили войну с криками жителям Донбасса "вставать", после чего начали мародерствовать, начиная грабить имущество и автомобили местных жителей в условиях войны. "Ходаковский пишет, как занимался "экспроприациями" у тех жителей Донбасса, которых якобы защищал. И объясняет это спецификой "смутного времени", которое сам же и устроил. Сначала разожгли войну, орали "Донбасс, вставай", а потом принялись его грабить, объясняя тем, что "война", - пишет Казанский. Однако Ходаковский все же попытался оправдаться, что во время устроенной Россией и наемниками войны пытался найти и наказать мародеров.
Теги: Донбасс, война, ДНР, боевики, соцсети, мародеры, грабеж, Ходаковский
- Ситуация в "ДНР" даже хуже, чем предполагалось ранее: российский наемник поразил Сеть признанием о Донбассе
- Между "ЛНР" и "ДНР" вспыхнул крупный конфликт на Донбассе: решение луганских наемников сильно разозлило Донецк
- В Донецке боевики «ДНР» и «ихтамнеты» мародерствуют в оставленных домах и квартирах
- Зато теперь живете без "хунты" и в "свободной республике": боевики из "МГБ" "ЛНР" стали отбирать у населения авто украинских предприятий - подробности
- В "ДНР" начали вербовать людей для войны в Сирии
- "Это крик души..." - в ответ на просьбу боевиков "ДНР" жители Донбасса массово отвечают отказом
- Ходаковский откровенно рассказал о произошедшем на Донбассе: наемник признал тяжелое преступление14:11
- Пушилин продолжает «убивать» экономику оккупированных территорий. Опубликованы новые факты13:50
- ВСУ превратили в "груз 200" предателя Украины - стрелок "ДНР" Пюра ликвидирован13:33
- Под Донецком на пожаре погиб мужчина13:09
- Пушилин открыто поддержал Медведчука: Кремль "открыл карты" и готовится "слить" Донбасс12:51
- В ОБСЕ рассказали, как проводится разминироание на Донбассе12:09
- Сильно стреляют с ночи: Жители ОРДЛО напуганы громкими залпами11:20
- В небе над Донбассом зафиксированы российские боевые самолеты10:22
- Появились фото Владислава Суркова с членами «ЛДНР» в Москве10:03
- Подлая тактика: оккупанты Донбасса маскируются под коммунальных работников09:39
- Ходаковский откровенно рассказал о произошедшем на Донбассе: наемник признал тяжелое преступление14:11
- Пушилин продолжает «убивать» экономику оккупированных территорий. Опубликованы новые факты13:50
- ВСУ превратили в "груз 200" предателя Украины - стрелок "ДНР" Пюра ликвидирован13:33
- Под Донецком на пожаре погиб мужчина13:09
- Пушилин открыто поддержал Медведчука: Кремль "открыл карты" и готовится "слить" Донбасс12:51
- Потеря для всей Украины: скончалась легенда музыки12:28
- В ОБСЕ рассказали, как проводится разминироание на Донбассе12:09
- Выяснилось, почему Кремль "взъелся" на Беларусь: помощь Лукашенко позволит ВСУ переломить ситуацию на Донбассе11:44
- Сильно стреляют с ночи: Жители ОРДЛО напуганы громкими залпами11:20
- С танками на Львов: в сети смеются над видео, снятым "боевым" отрядом Путина. ВИДЕО11:02
- С какими онкологическими заболеваниями чаще всего сталкивается современная молодёжь07:25
- Обнаружен ген, увеличивающий риск распространения рака22:06
- Эти четыре знака зодиака в 2019-м ждет неудача18:42
- Недостаток превращаем в достоинство: слабые места каждого знака Зодиака20:40
- Развенчаны популярные мифы о гастрите19:24
- 22 февраля - день Панкратия: Что означает, если этот день запотели окна11:30
- В каких странах не брать «Все включено»: секреты туроператоров08:50
- Стоматолог назвал распространенные ошибки при чистке зубов22:29
- Названы причины преждевременного седения волос18:40
- Этот повседневный продукт поможет при лечении кашля17:31
- Выживший при подрыве авто на КПП «Еленовка» дал первое интервью. ВИДЕО
- Порошенко рассказал о роковой ошибке, совершенной на Донбассе
- «Ездили за пенсией»: выживший после взрыва авто на КПП «Еленовка» рассказал, что произошло
- "У нас большие потери, об этом все молчат", - Прилепин огорошил сторонников террористов Донбасса "страшными новостями"
- На блокпостах «ДНР» запрещены к ввозу яйца, мясо птицы и даже яблоки
- ВСУ мастерски расправились с целой группой боевиков "Л/ДНР": убит известный командир сепаратистов "Грек"
- "Разорвало даже бетонные блоки", - соцсети заметили странность на месте взрыва авто у КПВВ "Еленовка". ВИДЕО
- «Берут только по протекции»: жители ОРДЛО освоили новую профессию
- Стало плохо в автобусе: на КПП «ДНР» скончался мужчина
- Под Донецком произошло кровавое ДТП, погибли 4 человека. ВИДЕО