Из гаубиц опять? У соседки окно с балкона выпало

24.02.2019 08:53

Вчера, 23 февраля, во временно неподконтрольном Донецке «ДНР» устроила салют в честь 23 февраля. Об этом сообщают местные жители в социальных сетях, пишут Донецкие новости.

Они возмущены тем, что в центре города стреляют из тяжелого вооружения.

Татьяна: «Центр, салют»;

Елена: «У соседки сейчас выпало стекло с балкона»;

Павел: «Салют. Окна дрожат... Из гаубиц опять?»;

Елена: «У моих хата вздрогнула на цирке от салютов их падлючих»;

Донецкий: «Да, из гаубиц. Если штукатурка сыпется – это они. Я уже забыл как оно».