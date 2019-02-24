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Из гаубиц опять? У соседки окно с балкона выпало
24.02.2019 08:53
Вчера, 23 февраля, во временно неподконтрольном Донецке «ДНР» устроила салют в честь 23 февраля. Об этом сообщают местные жители в социальных сетях, пишут Донецкие новости.
Они возмущены тем, что в центре города стреляют из тяжелого вооружения.
Татьяна: «Центр, салют»;
Елена: «У соседки сейчас выпало стекло с балкона»;
Павел: «Салют. Окна дрожат... Из гаубиц опять?»;
Елена: «У моих хата вздрогнула на цирке от салютов их падлючих»;
Донецкий: «Да, из гаубиц. Если штукатурка сыпется – это они. Я уже забыл как оно».
Теги: Донецк, Донбасс, окно, балкон, гаубицы, салют
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