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Мариупольская бригада отпраздновала годовщину создания. ВИДЕО

24.02.2019 15:34
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Мариупольская бригада отпраздновала годовщину создания. ВИДЕО

23 февраля 4-e. годовщинe создания отпраздновала 56-ая отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, пишет 0629.
В честь годовщины создания бригады к военнослужащим приехали представители общественности города Мариуполя. Это волонтеры, которые с первых дней поддерживают военных. Они подготовили свои награды.
Бригада сформировалась в 2015 году из мобилизованных военнослужащих, а впоследствии в состав бригады присоединили 23, 21, 37 батальоны.
Как стало известно, бригада побывала на передовой и выполняла передовые задачи в Павлополе, Гнутово, Водяном, Широкино, Авдеевкой, Опытном и Песках.
В середине 2018 бригада получила пункт постоянной прописки - Мариуполь, прибыв в город после дислокации в Херсоне.
В Мариуполе они разместились на территории бывшего коммунального предприятия на улице Флотской. Здесь бригада обустроила мастерские для ремонта техники, построили казарму.
«Зараз ми знаходимость на відновленні. Зараз ми відновлюємость для виконання завдань за призначенням», - отметил командир 21-го мотопехотного батальона.



Теги: Донбасс, Мариуполь, годовщина
 
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