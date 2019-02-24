- Мариупольская бригада отпраздновала годовщину создания. ВИДЕО15:34
- Ходаковский откровенно рассказал о произошедшем на Донбассе: наемник признал тяжелое преступление14:11
- Пушилин продолжает «убивать» экономику оккупированных территорий. Опубликованы новые факты13:50
- ВСУ превратили в "груз 200" предателя Украины - стрелок "ДНР" Пюра ликвидирован13:33
- Под Донецком на пожаре погиб мужчина13:09
- Пушилин открыто поддержал Медведчука: Кремль "открыл карты" и готовится "слить" Донбасс12:51
- В ОБСЕ рассказали, как проводится разминироание на Донбассе12:09
- Сильно стреляют с ночи: Жители ОРДЛО напуганы громкими залпами11:20
- В небе над Донбассом зафиксированы российские боевые самолеты10:22
- Появились фото Владислава Суркова с членами «ЛДНР» в Москве10:03
Мариупольская бригада отпраздновала годовщину создания. ВИДЕО
23 февраля 4-e. годовщинe создания отпраздновала 56-ая отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, пишет 0629.
В честь годовщины создания бригады к военнослужащим приехали представители общественности города Мариуполя. Это волонтеры, которые с первых дней поддерживают военных. Они подготовили свои награды.
Бригада сформировалась в 2015 году из мобилизованных военнослужащих, а впоследствии в состав бригады присоединили 23, 21, 37 батальоны.
Как стало известно, бригада побывала на передовой и выполняла передовые задачи в Павлополе, Гнутово, Водяном, Широкино, Авдеевкой, Опытном и Песках.
В середине 2018 бригада получила пункт постоянной прописки - Мариуполь, прибыв в город после дислокации в Херсоне.
В Мариуполе они разместились на территории бывшего коммунального предприятия на улице Флотской. Здесь бригада обустроила мастерские для ремонта техники, построили казарму.
«Зараз ми знаходимость на відновленні. Зараз ми відновлюємость для виконання завдань за призначенням», - отметил командир 21-го мотопехотного батальона.
Теги: Донбасс, Мариуполь, годовщина
- Мариупольская бригада отпраздновала годовщину создания. ВИДЕО15:34
- В Луганске загадочно самоликвидировался заматамана казаков Козицына по кличке Маныч15:13
- Люди едва успевали прятаться от взрывов: НВФ обстреляли населенные пункты на Луганщине14:51
- Ходаковский откровенно рассказал о произошедшем на Донбассе: наемник признал тяжелое преступление14:11
- Пушилин продолжает «убивать» экономику оккупированных территорий. Опубликованы новые факты13:50
- ВСУ превратили в "груз 200" предателя Украины - стрелок "ДНР" Пюра ликвидирован13:33
- Под Донецком на пожаре погиб мужчина13:09
- Пушилин открыто поддержал Медведчука: Кремль "открыл карты" и готовится "слить" Донбасс12:51
- В ОБСЕ рассказали, как проводится разминироание на Донбассе12:09
- Сильно стреляют с ночи: Жители ОРДЛО напуганы громкими залпами11:20
- Мариупольская бригада отпраздновала годовщину создания. ВИДЕО15:34
- В Луганске загадочно самоликвидировался заматамана казаков Козицына по кличке Маныч15:13
- Люди едва успевали прятаться от взрывов: НВФ обстреляли населенные пункты на Луганщине14:51
- Крымский мост добьют тяжелые эшелоны: назван день Х14:36
- Ходаковский откровенно рассказал о произошедшем на Донбассе: наемник признал тяжелое преступление14:11
- Пушилин продолжает «убивать» экономику оккупированных территорий. Опубликованы новые факты13:50
- ВСУ превратили в "груз 200" предателя Украины - стрелок "ДНР" Пюра ликвидирован13:33
- Под Донецком на пожаре погиб мужчина13:09
- Пушилин открыто поддержал Медведчука: Кремль "открыл карты" и готовится "слить" Донбасс12:51
- Потеря для всей Украины: скончалась легенда музыки12:28
- Крымский мост добьют тяжелые эшелоны: назван день Х14:36
- С какими онкологическими заболеваниями чаще всего сталкивается современная молодёжь07:25
- Обнаружен ген, увеличивающий риск распространения рака22:06
- Эти четыре знака зодиака в 2019-м ждет неудача18:42
- Недостаток превращаем в достоинство: слабые места каждого знака Зодиака20:40
- Развенчаны популярные мифы о гастрите19:24
- 22 февраля - день Панкратия: Что означает, если этот день запотели окна11:30
- В каких странах не брать «Все включено»: секреты туроператоров08:50
- Стоматолог назвал распространенные ошибки при чистке зубов22:29
- Названы причины преждевременного седения волос18:40
- Выживший при подрыве авто на КПП «Еленовка» дал первое интервью. ВИДЕО
- Порошенко рассказал о роковой ошибке, совершенной на Донбассе
- «Ездили за пенсией»: выживший после взрыва авто на КПП «Еленовка» рассказал, что произошло
- "У нас большие потери, об этом все молчат", - Прилепин огорошил сторонников террористов Донбасса "страшными новостями"
- На блокпостах «ДНР» запрещены к ввозу яйца, мясо птицы и даже яблоки
- Пушилин открыто поддержал Медведчука: Кремль "открыл карты" и готовится "слить" Донбасс
- ВСУ мастерски расправились с целой группой боевиков "Л/ДНР": убит известный командир сепаратистов "Грек"
- "Разорвало даже бетонные блоки", - соцсети заметили странность на месте взрыва авто у КПВВ "Еленовка". ВИДЕО
- «Берут только по протекции»: жители ОРДЛО освоили новую профессию
- Стало плохо в автобусе: на КПП «ДНР» скончался мужчина