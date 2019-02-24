"Мина обозналась", - новая версия "ДНРовцев" о подрыве авто у КПВВ заставила соцсети "вспыхнуть"

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Террористы "ДНР" вбросили слух, что жертвой взрыва на КПП террористов "Еленовка" 23 февраля якобы должен был стать кортеж ОБСЕ.
Новую нелепую версию террористов высмеяли соцсети, передает "Диалог.UA".
Днем в субботу, 23 февраля, рядом с блокпостом террористов "ДНР" Еленовка был взорван гражданский микроавтобус. Автомобиль наехал на мину. В результате произошедшего 2 человека погибли, еще 1 получил травмы. Боевики "ДНР" тут же попытались обвинить в произошедшем мифических "украинских диверсантов", убеждая, что главной целью якобы был кортеж миссии ОБСЕ. Слух об этом вбросил российский пропагандист Семен Пегов в Telegram. Он даже припомнил скандальные взрывы в Донецке, намекая, что это звенья одной цепи. Соцсети высмеяли версию оккупанта. "Пегов д**ил, которому лишь бы набросить. ОБСЕ там по пять раз на день проезжает туда-сюда. И еще 100500 других авто", - указал блогер Necro Mancer на несостоятельность версии "ДНРовцев". Другие с ним согласились. "Ну да! Типа мина обозналась - ждала ОБСЕ", - иронизируют комментаторы.
Теги: Донбасс, взрыв, мина, микроавтобус, ОБСЕ, Еленовка, ДНР, подрыв, КПП, террористы, соцсети
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