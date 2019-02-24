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"Мы все - мародеры", - боевики припомнили Стрелкову "подвиги" в Славянске, и он сорвался
"Экс-министр обороны" террористической "ДНР" россиянин Игорь Гиркин (Стрелков) поссорился в соцсетях с боевиком, рассказавшим о его преступлениях в Славянске в 2014 году.
Стрелков вышел из себя, передает "Диалог.UA" со ссылкой на блогера Necro Mancer.
В Сети высказали претензии Стрелкову за двойные стандарты. Так, ему напомнили о расстреле боевика Алексея Пичко, попавшегося на мародерстве в Славянске в 2014 году. "А как же быть с машинами, на которых ездило славянское "ополчение"? Ведь они "отжатые", - поинтересовались сепаратисты у "бывшего министра". Это по сути то же мародерство. "Где критерии оценки? Пичко Гиркин расстрелял. А смог бы он расстрелять Ходаковского за разворовывание целых заводов?" - задался вопросом боевик. Он уточнил, что Стрелков в ответ на эти неудобные вопросы его забанил в соцсетях. Гиркина пост взбесил. Он обматерил правдоруба.
Теги: Донбасс, Славянск, преступление, боевик, расстрел, ДНР, Стрелков, Гиркин, соцсети, мародеры
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