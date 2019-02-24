- Появились фото Владислава Суркова с членами «ЛДНР» в Москве10:03
- Подлая тактика: оккупанты Донбасса маскируются под коммунальных работников09:39
- Появилось замечательное видео с бойцами ВСУ после уничтожения боевиков: "Солнышки, как всегда, на позитиве". ВИДЕО09:11
- Из гаубиц опять? У соседки окно с балкона выпало08:53
- В "ДНР" пытались скрыть эту новость: в оккупированной Макеевке в школе произошло невиданное ЧП, оккупанты шокированы08:41
- Тука ответил, что делать с жителями "ЛДНР", лояльными к оккупантам РФ, после освобождения Донбасса. ВИДЕО08:01
- Окупанти вивели сотню танків та десятки гармат за межі місць зберігання07:41
- В сети опубликовали фото убитых членов НВФ на Донбассе22:30
- В Мариуполе горела гостинка. ВИДЕО21:50
- Украина на Донбассе понесла тяжелую потерю, стало известно о трагедии с ВСУ20:40
Подлая тактика: оккупанты Донбасса маскируются под коммунальных работников
Во время встречи с делегацией Латвийской республики, которая на этой неделе посетила Авдеевку , представители 93 отдельной механизированной бригады «Холодный Яр» рассказали гостям о подлостях оккупантов, пишет avdeevka.city.
Начальник группы гражданско-военного сотрудничества 93-й ОМБр капитан Игорь Ушаков обсудил с гостями проблему обстрелов жилого сектора города со стороны российских террористических войск. Он подчеркнул, что таким образом враг запугивает гражданское население. Представители силовых структур рассказали и о коварном провокационном поведении оккупантов.
«Террористы постоянно используют в своей тактике объекты гражданской инфраструктуры, - подчеркнул Ушаков. - А потом пытаются обвинить Вооруженные Силы Украины в обстреле мирного населения. Недавно, наши камеры сняли, как из грузовика с маркировкой «Вода Донбасса» выходили вооруженные люди в маскхалатах. Также зафиксирована работа зенитной установки, расположенной у Донецкой фильтровальной станции».
Теги: Донбасс, Авдеевка, маскировка, коммунальщики, оккупанты
- В районе Авдеевки погиб российский наемник из Приморского края
- На Донецком направлении перемирие расстреляли дважды
- КОММУНАЛЬЩИКИ СНОВА ХОТЯТ РАЗОРИТЬ УКРАИНЦЕВ
- Мариупольские коммунальщики возводят фортификационные сооружения
- Гендиректор Авдеевского коксохима сообщил об антирекорде
- Сегодня ловцы авдеевских мародёров вернулись в Красноармейск (ФОТО)
- Появились фото Владислава Суркова с членами «ЛДНР» в Москве10:03
- Подлая тактика: оккупанты Донбасса маскируются под коммунальных работников09:39
- Появилось замечательное видео с бойцами ВСУ после уничтожения боевиков: "Солнышки, как всегда, на позитиве". ВИДЕО09:11
- Из гаубиц опять? У соседки окно с балкона выпало08:53
- В "ДНР" пытались скрыть эту новость: в оккупированной Макеевке в школе произошло невиданное ЧП, оккупанты шокированы08:41
- Тука ответил, что делать с жителями "ЛДНР", лояльными к оккупантам РФ, после освобождения Донбасса. ВИДЕО08:01
- Окупанти вивели сотню танків та десятки гармат за межі місць зберігання07:41
- В сети опубликовали фото убитых членов НВФ на Донбассе22:30
- В Мариуполе горела гостинка. ВИДЕО21:50
- На Луганщине сообщили о минировании пяти объектов: Идет эвакуация21:01
- Появились фото Владислава Суркова с членами «ЛДНР» в Москве10:03
- Подлая тактика: оккупанты Донбасса маскируются под коммунальных работников09:39
- Появилось замечательное видео с бойцами ВСУ после уничтожения боевиков: "Солнышки, как всегда, на позитиве". ВИДЕО09:11
- Из гаубиц опять? У соседки окно с балкона выпало08:53
- В "ДНР" пытались скрыть эту новость: в оккупированной Макеевке в школе произошло невиданное ЧП, оккупанты шокированы08:41
- На Винниччине повесился ветеран АТО: появились трагические детали08:22
- Тука ответил, что делать с жителями "ЛДНР", лояльными к оккупантам РФ, после освобождения Донбасса. ВИДЕО08:01
- Окупанти вивели сотню танків та десятки гармат за межі місць зберігання07:41
- С какими онкологическими заболеваниями чаще всего сталкивается современная молодёжь07:25
- В сети опубликовали фото убитых членов НВФ на Донбассе22:30
- С какими онкологическими заболеваниями чаще всего сталкивается современная молодёжь07:25
- Обнаружен ген, увеличивающий риск распространения рака22:06
- Эти четыре знака зодиака в 2019-м ждет неудача18:42
- Недостаток превращаем в достоинство: слабые места каждого знака Зодиака20:40
- Развенчаны популярные мифы о гастрите19:24
- 22 февраля - день Панкратия: Что означает, если этот день запотели окна11:30
- В каких странах не брать «Все включено»: секреты туроператоров08:50
- Стоматолог назвал распространенные ошибки при чистке зубов22:29
- Названы причины преждевременного седения волос18:40
- Этот повседневный продукт поможет при лечении кашля17:31
- Выживший при подрыве авто на КПП «Еленовка» дал первое интервью. ВИДЕО
- Порошенко рассказал о роковой ошибке, совершенной на Донбассе
- «Ездили за пенсией»: выживший после взрыва авто на КПП «Еленовка» рассказал, что произошло
- "У нас большие потери, об этом все молчат", - Прилепин огорошил сторонников террористов Донбасса "страшными новостями"
- ВСУ мастерски расправились с целой группой боевиков "Л/ДНР": убит известный командир сепаратистов "Грек"
- На блокпостах «ДНР» запрещены к ввозу яйца, мясо птицы и даже яблоки
- "Разорвало даже бетонные блоки", - соцсети заметили странность на месте взрыва авто у КПВВ "Еленовка". ВИДЕО
- «Берут только по протекции»: жители ОРДЛО освоили новую профессию
- Стало плохо в автобусе: на КПП «ДНР» скончался мужчина
- Под Горловкой большое ЧП: вода заливает все вокруг, оккупанты скрывают экологическое бедствие