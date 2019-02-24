Подлая тактика: оккупанты Донбасса маскируются под коммунальных работников

24.02.2019 09:39

Во время встречи с делегацией Латвийской республики, которая на этой неделе посетила Авдеевку , представители 93 отдельной механизированной бригады «Холодный Яр» рассказали гостям о подлостях оккупантов, пишет avdeevka.city.

Начальник группы гражданско-военного сотрудничества 93-й ОМБр капитан Игорь Ушаков обсудил с гостями проблему обстрелов жилого сектора города со стороны российских террористических войск. Он подчеркнул, что таким образом враг запугивает гражданское население. Представители силовых структур рассказали и о коварном провокационном поведении оккупантов.

«Террористы постоянно используют в своей тактике объекты гражданской инфраструктуры, - подчеркнул Ушаков. - А потом пытаются обвинить Вооруженные Силы Украины в обстреле мирного населения. Недавно, наши камеры сняли, как из грузовика с маркировкой «Вода Донбасса» выходили вооруженные люди в маскхалатах. Также зафиксирована работа зенитной установки, расположенной у Донецкой фильтровальной станции».