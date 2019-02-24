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Подземный протест на шахте Донетчины: Состояние горняков – неудовлетворительное
Состояние горняков шахты «1/3 Новогродовская» ГП «Селидовуголь», которые уже седьмые сутки находятся под землей, – неудовлетворительное. Об этом сегодня, 24 февраля, на своей странице в Facebook сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины (НПГУ) Михаил Волынец со ссылкой на главу ППО НПГУ 1/3 «Новогродовская» ГП «Селидовуголь» Сергея Павлова, информируют Донецкие новости.
«Сергей Павлов сообщает, что состояние горняков, которые уже седьмые сутки находятся под землей – неудовлетворительное. У всех без исключения повышенное артериальное давление, а другие проблемы со здоровьем, которые возникают из-за длительного пребывания под землей, – горняки не хотят оглашать», – написал он.
По данным Волынца, в шахте остаются 12 горняков.
«Я призвал главу ППО НПГУ 1/3 "Новогродовская" ГП "Селидовуголь" Сергея Павлова, который со вчерашнего дня сутки находился с шахтерами под землей, – срочно выехать в столицу для встречи с представителями Международной организации труда, СМИ, руководством Министерства энергетики и угольной промышленности», – добавил председатель НПГУ.
Также Волынец сообщил, что на шахте «Кураховская» ГП «Селидовуголь» горняки также продолжают протест в виде Итальянской забастовки – работа по инструкции. «Люди спускаются под землю, но из-за проблем с состоянием техники безопасности и охраны труда они не приступают к работе», – отметил он.
Напомним, 50 горняков шахты «1/3 Новогродовская» ГП «Селидовуголь» 18 февраля отказались приступать к работе. 20 февраля, четырех горняков, которые протестовали под землей, подняли на поверхность из-за ухудшения состояния здоровья. 21 февраля сообщалось, что состояние здоровья горняков продолжает ухудшаться. А 22 февраля, на пятый день акции протеста, под землей остались 17 горняков, всех остальных подняли на поверхность по состоянию здоровья.
Теги: Донбасс, шахта, протест, горняки, Донетчина
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