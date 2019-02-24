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Появились фото Владислава Суркова с членами «ЛДНР» в Москве
24.02.2019 10:03
В Москве в «Президент отеле», 15 февраля, состоялся съезд «Совета донбасских командиров-добровольцев» на которых засветился помощник президента РФ Владислав Сурков. После заседания Сурков сфотографировался с членам «ЛДНР». Об этом сообщает ДонПресс.
Сообщается, что председатель «СДД» и экс «премьер-министр ДНР» Александр Бородай, в ходе заседания заявил:
«В разгар выборной гонки от Киева можно ожидать чего угодно. В случае, если ситуация того потребует, мы мобилизуем добровольческое движение в самые кратчайшие сроки».
Также об этом пишет журналист Денис Казанский на странице в Twitter. Он прокомментировал громкие высказывания Александра Бородая относительно Украины.
Теги: Донбасс, Москва, фото, ДНР, ЛНР, Сурков
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