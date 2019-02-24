Появилось замечательное видео с бойцами ВСУ после уничтожения боевиков: "Солнышки, как всегда, на позитиве". ВИДЕО

24.02.2019 09:11

Видео показал в Facebook украинский офицер Анатолий Штефан. Пользователи Сети показанные кадры тут же окрестили: "Ритуальными танцами после зашквара орков".

"Солнышки после успешного выполнения боевой задачи, как всегда, на позитиве", - трогательно подписал кадры украинский офицер.

Несмотря на то, что видео было снято давно, украинцы все равно пришли в восторг от увиденного. "Ритуальні танці українців після зашквару орків", "Оригінальна аранжировка shmakiboom", "Оце супермени!!! і пластика, і сила! супер!", - пишут в комментариях под опубликованным видео.