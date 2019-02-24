- Пушилин продолжает «убивать» экономику оккупированных территорий. Опубликованы новые факты13:50
- ВСУ превратили в "груз 200" предателя Украины - стрелок "ДНР" Пюра ликвидирован13:33
- Под Донецком на пожаре погиб мужчина13:09
- Пушилин открыто поддержал Медведчука: Кремль "открыл карты" и готовится "слить" Донбасс12:51
- В ОБСЕ рассказали, как проводится разминироание на Донбассе12:09
- Сильно стреляют с ночи: Жители ОРДЛО напуганы громкими залпами11:20
- В небе над Донбассом зафиксированы российские боевые самолеты10:22
- Появились фото Владислава Суркова с членами «ЛДНР» в Москве10:03
- Подлая тактика: оккупанты Донбасса маскируются под коммунальных работников09:39
- Появилось замечательное видео с бойцами ВСУ после уничтожения боевиков: "Солнышки, как всегда, на позитиве". ВИДЕО09:11
Пушилин продолжает «убивать» экономику оккупированных территорий. Опубликованы новые факты
Экономика выдуманной “ДНР” умирает. Когда-то огромные работающие заводы уже не приносят доходы. На забытых и полуразваленных предприятиях регулярно происходят аварии и пожары, нередко сопровождающиеся человеческими жертвами. Идет повсеместное сокращение рабочих мест во всех отраслях производств.
Донбасс превратился в полигон для тренировок российских наемников, а марионетка в лице Пушилина просто наблюдает всю эту картину со стороны. Жить в “народной” стало настолько плохо, что даже министерство пропаганды “ДНР” не в состоянии найти положительные информационные поводы.
За несколько месяцев своего правления новый главарь ни разу не проявил инициативу и не решил ни одной проблемы касающейся жизни простых граждан. И коню понятно, что Пушилина по факту не выбирали, его попросту временно назначили на должность “главы”. Заняв свой пост, он первым делом отдал все предприятия под руководство “Внешторгсервиса”, возглавляемого олигархом Курченко. Сейчас эта контора владеет всеми производствами, попутно уничтожая своих конкурентов любыми способами. Так, чтобы увеличить свою прибыль от хлебозавода в Енакиево, Курченко заблокировал поставки муки в Дебальцево, где работал государственный хлебозавод. Много рабочих было сокращено, а их семьи остались без средств. Аналогичная ситуация и в тяжёлой промышленности. Количество рабочих мест сокращается, люди вынуждены бросать свои дома и отправляться в поисках лучшей жизни. Монополия на продажу угля, ввоз топлива, вывоз металлолома – эти отрасли всё ещё дают сверхприбыли, но только избранным. Поэтому Пушилин и его компания пристально следят за ними. Вот только из-за запредельного уровня коррумпированности прибыль от данных отраслей почти не доходит до простых граждан. Что касается остальной промышленности, машиностроения, сложных производств – их уничтожают.
Предприятия теряют производственные фонды и требуют ремонта. Необходимы ресурсы на содержание и поддержку в рабочем состоянии промышленных объектов Донецка, Дебальцево, Горловки и Енакиево. К сожалению, “государство” в лице Пушилина не готово к этому, и Донбасс неуклонно продолжает промышленную деградацию.
Пушилин уничтожает “ДНР”. Народу обещали улучшение жизни, но ничего не сделали. Только продолжили грабить. Между “ДНР” и “ЛНР” продолжает действовать таможня, силовики и дальше используют комендантский час для грабежа населения, а уровень жизни людей снижается с каждым днем.
Источник: news.dn.ua
Теги: экономика, Донбасс, коррупция, промышленность, ДНР, ЛНР, Пушилин
- Пасечник и Пушилин рассказали, как будут «развивать экономику» ОРДЛО
- “Кремль превратил Донбасс в черную дыру: людей загнали в гетто, вырощена новая быдло-элитка”, - прозревший боевик "ДНР" Тинянский
- «Вставание с колен» закончилось: «ДНР» и «ЛНР» решили забыть
- Ходаковский: «Внешторгсервис» завершает поглощение предприятий, которые контролировал Захарченко
- Указ Захарченко обернулся катастрофой для заводов "ДНР": соцсети сообщают, что ситуация критическая
- Схемы от Пушилина
- Пушилин продолжает «убивать» экономику оккупированных территорий. Опубликованы новые факты13:50
- ВСУ превратили в "груз 200" предателя Украины - стрелок "ДНР" Пюра ликвидирован13:33
- Под Донецком на пожаре погиб мужчина13:09
- Пушилин открыто поддержал Медведчука: Кремль "открыл карты" и готовится "слить" Донбасс12:51
- В ОБСЕ рассказали, как проводится разминироание на Донбассе12:09
- Сильно стреляют с ночи: Жители ОРДЛО напуганы громкими залпами11:20
- В небе над Донбассом зафиксированы российские боевые самолеты10:22
- Появились фото Владислава Суркова с членами «ЛДНР» в Москве10:03
- Подлая тактика: оккупанты Донбасса маскируются под коммунальных работников09:39
- Появилось замечательное видео с бойцами ВСУ после уничтожения боевиков: "Солнышки, как всегда, на позитиве". ВИДЕО09:11
- Пушилин продолжает «убивать» экономику оккупированных территорий. Опубликованы новые факты13:50
- ВСУ превратили в "груз 200" предателя Украины - стрелок "ДНР" Пюра ликвидирован13:33
- Под Донецком на пожаре погиб мужчина13:09
- Пушилин открыто поддержал Медведчука: Кремль "открыл карты" и готовится "слить" Донбасс12:51
- Потеря для всей Украины: скончалась легенда музыки12:28
- В ОБСЕ рассказали, как проводится разминироание на Донбассе12:09
- Выяснилось, почему Кремль "взъелся" на Беларусь: помощь Лукашенко позволит ВСУ переломить ситуацию на Донбассе11:44
- Сильно стреляют с ночи: Жители ОРДЛО напуганы громкими залпами11:20
- С танками на Львов: в сети смеются над видео, снятым "боевым" отрядом Путина. ВИДЕО11:02
- В Росстате подсчитали число мигрантов из Украины10:39
- С какими онкологическими заболеваниями чаще всего сталкивается современная молодёжь07:25
- Обнаружен ген, увеличивающий риск распространения рака22:06
- Эти четыре знака зодиака в 2019-м ждет неудача18:42
- Недостаток превращаем в достоинство: слабые места каждого знака Зодиака20:40
- Развенчаны популярные мифы о гастрите19:24
- 22 февраля - день Панкратия: Что означает, если этот день запотели окна11:30
- В каких странах не брать «Все включено»: секреты туроператоров08:50
- Стоматолог назвал распространенные ошибки при чистке зубов22:29
- Названы причины преждевременного седения волос18:40
- Этот повседневный продукт поможет при лечении кашля17:31
- Выживший при подрыве авто на КПП «Еленовка» дал первое интервью. ВИДЕО
- Порошенко рассказал о роковой ошибке, совершенной на Донбассе
- «Ездили за пенсией»: выживший после взрыва авто на КПП «Еленовка» рассказал, что произошло
- "У нас большие потери, об этом все молчат", - Прилепин огорошил сторонников террористов Донбасса "страшными новостями"
- На блокпостах «ДНР» запрещены к ввозу яйца, мясо птицы и даже яблоки
- ВСУ мастерски расправились с целой группой боевиков "Л/ДНР": убит известный командир сепаратистов "Грек"
- "Разорвало даже бетонные блоки", - соцсети заметили странность на месте взрыва авто у КПВВ "Еленовка". ВИДЕО
- «Берут только по протекции»: жители ОРДЛО освоили новую профессию
- Стало плохо в автобусе: на КПП «ДНР» скончался мужчина
- Под Донецком произошло кровавое ДТП, погибли 4 человека. ВИДЕО