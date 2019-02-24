Украинец признался в зверствах в плену на Донбассе: «засовывали гранаты»

24.02.2019 16:31

Ученый-религиовед Игорь Козловский, который побывал в плену донецких террористов, вспомнил, какие пытки он там пережил, пишет Политека.

Об этом этом ученый написал на своей странице в Facebook.

Он говорит, что испытывал в плену странные ощущения.

«Ты выходишь из пограничного состояния между сном сна и «сном подземелья», в котором закрыли твое физическое тело, и обнаруживаешь, что твой рот наполнен кровью. Это удивляет и не удивляет одновременно», — вспоминает Козловский.

Дальше он подробно описывает страшные пытки, которые применяют террористы на Донбассе.

«Накануне был грязный мешок на голове, который помнил о боли, ужасе, страданиях и смерти многих узников, которые кричали и молились, задыхались и умирали в его пыльной и вонючей плотной ткани. Били долго и основательно, сменяя друг друга. Если бы это было созидательное дело, и эти существа были бы людьми, я бы сказал, что работали они ответственно и с наслаждением. Крутили «русскую рулетку», грязно матерились, засовывали в руки гранаты и кричали, чтобы я признал их своими», — пишет ученый.

По его словам, боевики хвастались тем, что к ним наконец-то пришел «русский мир» и что они не пустят на свою территорию «укропов». При этом террористы называли себя наследниками «НКВД-МГБ-КГБ», а самого Козловского — «укроповским» идеологом, который подготовил огромную армию их врагов.

«Дышать в мешке было сложно, сознание уходило в глубину как в воду. Иногда я слышал свой собственный голос, который повторял одну фразу как мантру: «Гранаты не мои, гранаты не мои» А рот постоянно наполнялся кровью… Время исчезало», — описывает ужасы пыток ученый.

Козловский также подчеркнул, что пытки прекратились только после того, как террористам надоело над ним издеваться.