В небе над Донбассом зафиксированы российские боевые самолеты

24.02.2019 10:22

Истребители в небе над серой зоной зафиксировал беспилотник миссии ОБСЕ. Самолеты, по данным наблюдателей, появляются здесь уже не первый раз.

БПЛА наблюдателей СММ ОБСЕ заметили боевые самолеты в небе над линией соприкосновения сторон конфликта на Донбассе. Речь идет о поселке Ласточкино в Донецкой области, передает "Новости Донбасса".

"Четыре военных реактивных самолета пролетели над Ласточкино (19 км к северо-западу от Донецка) с севера на юг, а затем повернули на юго-запад на высоте около 3000 футов (914.4 метров – ред.)", - говорится в отчете международных наблюдателей. При этом, журналисты обратились за комментариями в пресс-центр ООС по данному факту, на там признались что не располагают подобной информацией. Интересно, что это уже второй подобный случай за короткий промежуток времени: боевую авиацию россиян в этом районе видели наблюдатели ОБСЕ и мирные жители 15 февраля над неподконтрольной территорией региона.