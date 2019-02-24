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Архив - Донецкая область

В небе над Донбассом зафиксированы российские боевые самолеты

24.02.2019 10:22
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В небе над Донбассом зафиксированы российские боевые самолеты

Истребители в небе над серой зоной зафиксировал беспилотник миссии ОБСЕ. Самолеты, по данным наблюдателей, появляются здесь уже не первый раз.

БПЛА наблюдателей СММ ОБСЕ заметили боевые самолеты в небе над линией соприкосновения сторон конфликта на Донбассе. Речь идет о поселке Ласточкино в Донецкой области, передает "Новости Донбасса".

"Четыре военных реактивных самолета пролетели над Ласточкино (19 км к северо-западу от Донецка) с севера на юг, а затем повернули на юго-запад на высоте около 3000 футов (914.4 метров – ред.)", - говорится в отчете международных наблюдателей. При этом, журналисты обратились за комментариями в пресс-центр ООС по данному факту, на там признались что не располагают подобной информацией. Интересно, что это уже второй подобный случай за короткий промежуток времени: боевую авиацию россиян в этом районе видели наблюдатели ОБСЕ и мирные жители 15 февраля над неподконтрольной территорией региона.



Теги: Россия, Донбасс, Донецкая область, истребитель, ОБСЕ, беспилотник, самолеты, ООС
 
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