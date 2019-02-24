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Архив - Донецкая область

В ОБСЕ рассказали, как проводится разминироание на Донбассе

24.02.2019 12:09
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В ОБСЕ рассказали, как проводится разминироание на Донбассе

Наблюдатели Специальной мониториной миссии (СММ) ОБСЕ наблюдали за проведением работ по разминированию. Об этом говорится в отчете Миссии.
Так, в районе н. п. Ломакино (подконтрольный правительству, 15 км к северо-востоку от Мариуполя) наблюдатели видели 4 транспортных средства с логотипами международной организации по разминированию, стоявших на автодороге, а также примерно 50 человек поблизости. По наблюдениям Миссии, некоторые из них при помощи металлоискателей проводили работы по разминированию в полях неподалеку от дороги.
На юго-западной окраине от н. п. Раевка (неподконтрольный правительству, 16 км к северо-западу от Луганска) команда СММ впервые зафиксировала предупредительный знак о минной опасности (красного и желтого цветов с надписью «Стоп! Мины» на русском языке) в 1 м к северу от автодороги. В н. п. Золотое-5 (Михайловка; подконтрольный правительству, 58 км к западу от Луганска) наблюдатели отметили, что хвостовой стабилизатор реактивной противотанковой гранаты (РПГ-7), зафиксированный ранее возле дома, извлечен.



Теги: Донбасс, ОБСЕ, разминирование
 
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