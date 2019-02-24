Главная / Новости / Донецкая область / В результате обстрела пострадали жилые дома в Петровском районе Донецка
Последние новости раздела
- В результате обстрела пострадали жилые дома в Петровском районе Донецка18:52
- "Мы все - мародеры", - боевики припомнили Стрелкову "подвиги" в Славянске, и он сорвался18:21
- "Крупная шишка" в "ДНР" устроил смертельное ДТП под Донецком - вину повесили на искалеченную жертву17:04
- "Мина обозналась", - новая версия "ДНРовцев" о подрыве авто у КПВВ заставила соцсети "вспыхнуть"16:52
- Украинец признался в зверствах в плену на Донбассе: «засовывали гранаты»16:31
- Мариупольская бригада отпраздновала годовщину создания. ВИДЕО15:34
- Ходаковский откровенно рассказал о произошедшем на Донбассе: наемник признал тяжелое преступление14:11
- Пушилин продолжает «убивать» экономику оккупированных территорий. Опубликованы новые факты13:50
- ВСУ превратили в "груз 200" предателя Украины - стрелок "ДНР" Пюра ликвидирован13:33
- Под Донецком на пожаре погиб мужчина13:09
В результате обстрела пострадали жилые дома в Петровском районе Донецка
24.02.2019 18:52
В Петровском районе неподконтрольного Донецка в результате боевых действий пострадали два жилых дома.
Фотографии с места инцидента были опубликованы на сайте так называемого «предствительства» «ДНР» в СЦКК, передает donpress.com.
По их информации, обстрел произошел сегодня, 24 февраля, в 07:35 по местному времени.
ул. Полбина, 31 кв. 2 — повреждено остекление;
ул. Полбина, 36 кв. 4 — повреждение получил автомобиль, фасад дома, забор и остекление.
Члены НВФ заявляют, что был применен ПТРК «Стугна-П». О жертвах среди мирного населения не сообщается.
Теги: Донецк, Донбасс, дом, жертвы, обстрел, повреждения, автомобиль, ДНР, СЦКК, НВФ
Читайте также:
- В ОРДО подверглось обстрелу село Васильевка: повреждены дома и автомобили
- В Донецке в результате обстрела повреждены жилые дома
- В Донецке прилеты по жилому сектору: повреждены 4 дома
- Старомихайловка попала под обстрел: повреждены 7 жилых домов
- В Донецке из-за обстрела повреждены 5 жилых домов
- Оккупированная Горловка попала под обстрел: повреждены гаражи и автомобили
- В результате обстрела пострадали жилые дома в Петровском районе Донецка18:52
- "Мы все - мародеры", - боевики припомнили Стрелкову "подвиги" в Славянске, и он сорвался18:21
- Боевики на Донбассе среди ночи обстреляли жилые дома17:09
- "Крупная шишка" в "ДНР" устроил смертельное ДТП под Донецком - вину повесили на искалеченную жертву17:04
- "Мина обозналась", - новая версия "ДНРовцев" о подрыве авто у КПВВ заставила соцсети "вспыхнуть"16:52
- В Луганске прогремел взрыв. Известно о пострадавших16:43
- Украинец признался в зверствах в плену на Донбассе: «засовывали гранаты»16:31
- Мариупольская бригада отпраздновала годовщину создания. ВИДЕО15:34
- В Луганске загадочно самоликвидировался заматамана казаков Козицына по кличке Маныч15:13
- Люди едва успевали прятаться от взрывов: НВФ обстреляли населенные пункты на Луганщине14:51
- В результате обстрела пострадали жилые дома в Петровском районе Донецка18:52
- "Мы все - мародеры", - боевики припомнили Стрелкову "подвиги" в Славянске, и он сорвался18:21
- Лукашенко помог Украине бить "ихтамнетов" Путина на Донбассе17:51
- Боевики на Донбассе среди ночи обстреляли жилые дома17:09
- "Крупная шишка" в "ДНР" устроил смертельное ДТП под Донецком - вину повесили на искалеченную жертву17:04
- "Мина обозналась", - новая версия "ДНРовцев" о подрыве авто у КПВВ заставила соцсети "вспыхнуть"16:52
- В Луганске прогремел взрыв. Известно о пострадавших16:43
- Украинец признался в зверствах в плену на Донбассе: «засовывали гранаты»16:31
- Война не по плану: стало известно, почему Путин не отступит от Украины16:15
- Кремль приступил к «зачистке» причастных к оккупации Крыма и Донбасса15:56
- Крымский мост добьют тяжелые эшелоны: назван день Х14:36
- С какими онкологическими заболеваниями чаще всего сталкивается современная молодёжь07:25
- Обнаружен ген, увеличивающий риск распространения рака22:06
- Эти четыре знака зодиака в 2019-м ждет неудача18:42
- Недостаток превращаем в достоинство: слабые места каждого знака Зодиака20:40
- Развенчаны популярные мифы о гастрите19:24
- 22 февраля - день Панкратия: Что означает, если этот день запотели окна11:30
- В каких странах не брать «Все включено»: секреты туроператоров08:50
- Стоматолог назвал распространенные ошибки при чистке зубов22:29
- Названы причины преждевременного седения волос18:40
- Пушилин открыто поддержал Медведчука: Кремль "открыл карты" и готовится "слить" Донбасс
- Выживший при подрыве авто на КПП «Еленовка» дал первое интервью. ВИДЕО
- Порошенко рассказал о роковой ошибке, совершенной на Донбассе
- «Ездили за пенсией»: выживший после взрыва авто на КПП «Еленовка» рассказал, что произошло
- На блокпостах «ДНР» запрещены к ввозу яйца, мясо птицы и даже яблоки
- "У нас большие потери, об этом все молчат", - Прилепин огорошил сторонников террористов Донбасса "страшными новостями"
- ВСУ мастерски расправились с целой группой боевиков "Л/ДНР": убит известный командир сепаратистов "Грек"
- "Разорвало даже бетонные блоки", - соцсети заметили странность на месте взрыва авто у КПВВ "Еленовка". ВИДЕО
- "Мина обозналась", - новая версия "ДНРовцев" о подрыве авто у КПВВ заставила соцсети "вспыхнуть"
- «Берут только по протекции»: жители ОРДЛО освоили новую профессию