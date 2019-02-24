В результате обстрела пострадали жилые дома в Петровском районе Донецка

24.02.2019 18:52

В Петровском районе неподконтрольного Донецка в результате боевых действий пострадали два жилых дома.

Фотографии с места инцидента были опубликованы на сайте так называемого «предствительства» «ДНР» в СЦКК, передает donpress.com.

По их информации, обстрел произошел сегодня, 24 февраля, в 07:35 по местному времени.

ул. Полбина, 31 кв. 2 — повреждено остекление;

ул. Полбина, 36 кв. 4 — повреждение получил автомобиль, фасад дома, забор и остекление.

Члены НВФ заявляют, что был применен ПТРК «Стугна-П». О жертвах среди мирного населения не сообщается.