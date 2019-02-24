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ВСУ превратили в "груз 200" предателя Украины - стрелок "ДНР" Пюра ликвидирован
На Донбассе 21 февраля был ликвидирован еще один боевик террористической "ДНР" - Антон Пюра.
О смерти очередного предателя Украины рассказал блогер Necro Mancer, отслеживающий в Сети сообщения о войне на Донбассе, передает "Диалог.UA".
В последнее время на Донбассе "горячо". Бойцы ООС отточили мастерство и метко "жалят" врага. У гибридной армии РФ серьезнейшие потери. Информация об этом просачивается в сеть, несмотря на то, что командование "Л/ДНР" ее старательно умалчивает. Так, в минувший четверг, 21 февраля, на Донбассе был ликвидирован 28-летний Антон Пюра - наемник РФ, орудовавший в одной из группировок террористической "ДНР". Обстоятельства его гибели пока неизвестны.
Скорее всего, он был убит ответным ударом ВСУ. Сам Пюра родом из оккупированного села Безыменное, что на побережье Азовского моря.
Теги: Донбасс, ликвидация, боевик, ДНР, потери, ВСУ, соцсети, ООС
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- В небе над Донбассом зафиксированы российские боевые самолеты10:22
- Появились фото Владислава Суркова с членами «ЛДНР» в Москве10:03
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