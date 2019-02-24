ВСУ превратили в "груз 200" предателя Украины - стрелок "ДНР" Пюра ликвидирован

24.02.2019 13:33

На Донбассе 21 февраля был ликвидирован еще один боевик террористической "ДНР" - Антон Пюра.

О смерти очередного предателя Украины рассказал блогер Necro Mancer, отслеживающий в Сети сообщения о войне на Донбассе, передает "Диалог.UA".

В последнее время на Донбассе "горячо". Бойцы ООС отточили мастерство и метко "жалят" врага. У гибридной армии РФ серьезнейшие потери. Информация об этом просачивается в сеть, несмотря на то, что командование "Л/ДНР" ее старательно умалчивает. Так, в минувший четверг, 21 февраля, на Донбассе был ликвидирован 28-летний Антон Пюра - наемник РФ, орудовавший в одной из группировок террористической "ДНР". Обстоятельства его гибели пока неизвестны.

Скорее всего, он был убит ответным ударом ВСУ. Сам Пюра родом из оккупированного села Безыменное, что на побережье Азовского моря.