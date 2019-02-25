«Мощный взрыв и поднялся гриб»: жители Еленовки и Докучаевска сообщили о страшном взрыве

25.02.2019 13:02

Жители неподконтрольных Украине Докучаевска и Еленовки Донецкой области в социальной сети сообщили, что вчера около 22:00 услышали сильный звук взрыва, из-за которого у многих задрожали окна и сработала сигнализация на машинах.

В разных сообществах в соцсетях сообщают, что причина взрыва неизвестны, однако, он был такой силы, что дрожали стены прошла взрывная волна. Взрыв был слышен и жителям Докучаевска и Еленовки:

«Хотела бы знать что это было, что окна в квартире вогнулись»

«Давно такого баха не было»

«Дом задрожал, на кухне сижу»

«В Еленовке тоже было громко и хорошо ощутима волна»

«Еленовка вздрогнула»

«В Еленовке очень слышно было. У меня двери открылись»

«Еленовка жутко и вибрация по окнам. Похоже на +++»

Некоторые пользователи сообщают, что скорее всего, прилетел мощный снаряд, также, часть пользователей сообщает о появлении «гриба» после взрыва:

«У нас все подъезды задрожали. И машины все за пищали!!(

«Это что же такое прилетело? Жуть!

«Горняк-видно было вспышку. наверное на 0. потом бах офигеть и все подпрыгнуло». «За переездом была вспышка, взрыв, и поднялся гриб» «гриб был 100%».

Источник: https://donpress.com