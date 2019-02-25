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«Мощный взрыв и поднялся гриб»: жители Еленовки и Докучаевска сообщили о страшном взрыве
Жители неподконтрольных Украине Докучаевска и Еленовки Донецкой области в социальной сети сообщили, что вчера около 22:00 услышали сильный звук взрыва, из-за которого у многих задрожали окна и сработала сигнализация на машинах.
В разных сообществах в соцсетях сообщают, что причина взрыва неизвестны, однако, он был такой силы, что дрожали стены прошла взрывная волна. Взрыв был слышен и жителям Докучаевска и Еленовки:
«Хотела бы знать что это было, что окна в квартире вогнулись»
«Давно такого баха не было»
«Дом задрожал, на кухне сижу»
«В Еленовке тоже было громко и хорошо ощутима волна»
«Еленовка вздрогнула»
«В Еленовке очень слышно было. У меня двери открылись»
«Еленовка жутко и вибрация по окнам. Похоже на +++»
Некоторые пользователи сообщают, что скорее всего, прилетел мощный снаряд, также, часть пользователей сообщает о появлении «гриба» после взрыва:
«У нас все подъезды задрожали. И машины все за пищали!!(
«Это что же такое прилетело? Жуть!
«Горняк-видно было вспышку. наверное на 0. потом бах офигеть и все подпрыгнуло».
«За переездом была вспышка, взрыв, и поднялся гриб»
«гриб был 100%».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, Докучаевск, взрыв, Еленовка
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- Украинская ДРГ готовила покушение на наблюдателей СММ ОБСЕ, — член НВФ «ДНР»08:03
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