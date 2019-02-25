Семеро боевиков поплатились за смертоносные массированные удары из зениток и артиллерии по бойцам ООС - детали

25.02.2019 11:30

Воинам Вооруженных сил Украины удалось выстоять в атаках армии РФ и наказать противника за массированные обстрелы из зенитных установок, минометов и артиллерии.

Оккупанты РФ в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" совершили семь обстрелов позиций подразделений Объединенных сил, передает "Диалог.UA".

В частности, боевики "ЛНР" били из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибров 120 и 82 мм, вооружения БМП, зенитной установки "ЗУ-23-2", крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе населенного пункта Новозвановка и Золотое-4.

Также противник вел огонь из минометов калибра 82 мм, вооружения БМП и зенитной установки "ЗУ-23-2" возле Екатериновки.

А из минометов калибров 120 и 82 мм, БМП, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов сепаратисты атаковали вблизи населенного пункта Новоалександровка, Лобачево и Золотое-1. В результате ответных действий,согласно данным разведки, трое оккупантов уничтожены и четверо ранены.



Источник: www.dialog.ua