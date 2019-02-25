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Убит боец ВСУ: Россия устроила огненный ад на Донбассе

25.02.2019 10:30
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Убит боец ВСУ: Россия устроила огненный ад на Донбассе

Пресс-центр Операции Объединенных сил сообщил о летальных потерях Вооруженных сил Украины в ходе провокационных обстрелов сепаратистов "Л/ДНР".

В течение минувших суток, 24 февраля, боевики незаконных вооруженных бандформирований "Л/ДНР" 16 раз нарушили режим прекращения огня на оккупированном Донбассе, передает "Диалог.UA".

Более того, было зафиксировано, что оккупанты РФ применяли в ходе обстрелов артиллерию калибра 122 мм и минометы калибров 120 и 82 мм. Так, террористы потратили 285 снарядов и мин, атакуя позиции Вооруженных сил Украины. В полосе действий оперативно-тактической группировки “Восток” враг 9 раз обстрелял опорные пункты ООС из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов в районе Водяного и села Лебединский.

Также с начала текущих суток враг обстрелял позиции ООС в районе населенного пункта Лебединский из минометов калибра 120 мм с расходом 17 мин. К несчастью, вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб и двое получили ранения.

Источник: www.dialog.ua 



Теги: Россия, Донбасс, ВСУ, обстрелы
 
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