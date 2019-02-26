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Боевики "ДНР" взорвали ракету на своих позициях на Донбассе: соцсети сообщили о последствиях крупного взрыва

26.02.2019 16:51
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Боевики "ДНР" взорвали ракету на своих позициях на Донбассе: соцсети сообщили о последствиях крупного взрыва

Социальные сети прояснили ситуацию со взрывом над поселком Еленовка на Донбассе, после которого в большом количестве домов вылетали стекла, что сильно напугало людей.

Еленовка находится под контролем оккупантов в Волновахском районе Донбасса, передает dialog.ua.

В Сети пишут, что боевики оккупационных войск запустили ракету зенитно-ракетного комплекса над поселком, однако после решили опубликовать версию про "обстрел со стороны украинской армии". Серьезные повреждения в поселке документированы - соответствующее заявление сделали сами боевики. При этом после публикации заявления жители поселка начали перебирать различные версии, вплоть до того что боевики "ДНР" сбили американский беспилотник. Эту информацию опубликовал канал "НТВ". При этом часть жителей не верит в версию боевиков. "И сколько из нас дураков будут делать((", - пишут люди.



Теги: Донбасс, дом, Америка, взрыв, ракета, беспилотник, повреждения, ДНР, боевики, соцсети
 
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