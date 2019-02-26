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Боевики поплатились за гибель украинского военнослужащего на Донбассе
За минувшие сутки, 25 февраля, пророссийские боевики семь раз обстреляли позиции украинских военных, применяя при этом запрещенное "Минском" вооружение.
В результате обстрелов один боец ВСУ погиб, еще один ранен, сообщили в пресс-центре ООС.
"25 февраля российские оккупационные войска семь раз нарушили режим прекращения огня. При этом противник трижды применил артиллерию калибра 122 мм и минометы 120-го калибра, потратив 85 снарядов и мин", – говорится в сообщении.
В частности, в полосе действия оперативно-тактической группировки "Восток" боевики из артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм вели огонь в районе Лебединского, а из минометов калибра 120 мм – вблизи села Водяное.
Кроме того, в полосе действия оперативно-тактической группировки "Север" враг бил из гранатометов различных систем в районе населенного пункта Луганск, а из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия – вблизи Новотошковского. Стрелковое оружие боевики применили в районе населенных пунктов Хутор Вольный, Новоалександровка и Новгородское.
"Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, один получил ранения. На каждый вражеский обстрел подразделения Объединенных сил отвечали огнем дежурных огневых средств, не запрещенных минского договоренностями. По данным разведки, 25 февраля двух оккупантов уничтожено и трое ранены", – рассказали в ООС.
Теги: Донбасс, разведка, боевики, потери, ВСУ, обстрелы, Минские договоренности, ООС
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