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Архив - Донецкая область

"ДНР" должна взять контроль над всей Украиной - у Соловьева взорвали Сеть радикальным планом большой войны на Донбассе

26.02.2019 14:50
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"ДНР" должна взять контроль над всей Украиной - у Соловьева взорвали Сеть радикальным планом большой войны на Донбассе

В прямом эфире ток-шоу на федеральном российском канале впервые открыто заявили, что Москва должна задушить экономику Украины, признав в качестве Украинского государства только "Л/ДНР".

Все официальные российские дипломатические представительства из Киева предлагается перенести в Донецк и Луганск, передает dialog.ua.

Фрагменты кадров были опубликован в Сети и поразил социальные сети: приглашенный Соловьевым в студию российский политик Семен Багдасаров рассказал, как Москва должна ответить Вашингтону на происходящее в Венесуэле. Багдасаров заявляет, что Россия должна принять целый ряд радикальных шагов в отношении Украины: задушить украинскую экономику, перенести все представительства Москвы на оккупированный Донбасс и стойко принять масштабное расширение санкций против России как неминуемую расплату.



Теги: экономика, Россия, Донецк, Донбасс, Луганск, санкции, ДНР, ЛНР, соцсети
 
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