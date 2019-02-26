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Из Никитовки в Горловку «с комфортом!»: местный житель снял на видео путешествие по железной дороге. ВИДЕО
До войны с железнодорожной станции Никитовка, что на северной окраине неподконтрольной Горловки, можно было уехать куда угодно. Сейчас оттуда ходят только пригородные поезда.
На YouTube-канале «Михаил Светлов» недавно появилось свежее видео, снятое в Никитовке, передает donpress.com.
На станции не видно никакого движения — ни составов, ни людей. Ржавые вагоны стоят на ржавых рельсах. Свисают, как лианы, оборванные линии электропередач.
Автор видео совершил поездку по маршруту Никитовка — Горловка, где вместо электрички курсирует один-единственный плацкартный вагон, отцепленный от поезда дальнего следования, которые нынче без надобности.
«Билет можно купить прямо перед посадкой у вагона, кассир выписывает проездной документ от руки. Стоит 12 рублей (дороже, чем автобус). Местным пенсионерам проезд бесплатный, — сказано в описании к видео. — Этот единственный вагон оборудован на совесть. Чисто и даже жарко… Проводница предлагает блины, никто не хочет…»
Теги: Донбасс, пенсионер, Горловка, железная дорога, путешествие, Никитовка, плацкарт, электричка, вагон
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