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"Лавинообразный рост потерь..." - в Сеть попали данные о колоссальном количестве убитых боевиков "ДНР"
Отчетливое для всех сторон конфликта обострение на Донбассе обернулось огромными потерями для боевиков "ДНР".
Военный эксперт Михаил Жирохов в статье для издания "Деловая столица" рассказал, что данные о колоссальных потерях боевиков не могут скрывать даже сами оккупанты, передает dialog.ua.
Жирохов отметил, что маркеры сложившейся ситуации указывают на ожидание крайне горячей весны, когда количество обстрелов резко возрастет. Наиболее опасным направлением для ВСУ является Ясиноватская развилка в Донецкой области и район оккупированного Первомайска Луганской области.
Военный эксперт подчеркнул, что дальнейшее развитие ситуации на передовой зависит от погоды. Однако даже в случае начала наступления оккупантов подразделения украинской армии хорошо укомплектованы и готовы нанести мощный контрудар в ответ.
Теги: Донбасс, конфликт, ДНР, ЛНР, боевики, потери, ВСУ, наступление
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