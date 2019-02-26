- Люди Рината Ахметова организовали слежку за журналистами. ВИДЕО10:32
- ВСУ искусно проникли в тыл боевиков "Л/ДНР" на Донбассе - враг напуган новой вылазкой армии Украины10:14
- Ситуация на блокпостах Украины: большие очереди на «Новотроицком» и «Марьинке»09:42
- С 1 марта КПВВ переходят на новый режим работы09:21
- Из-за близости к Пушилину: В Донецке сместили «бульварных» художников09:05
- Из Никитовки в Горловку «с комфортом!»: местный житель снял на видео путешествие по железной дороге. ВИДЕО08:50
- Российский боевик "Москва": "Это мы убивали украинцев фосфорными бомбами, а Моторола лично занимался провокациями"08:31
- Боевики поплатились за гибель украинского военнослужащего на Донбассе08:09
- В сети показали новые фото погибших членов НВФ07:52
- "Убитые" окраины Донецка: новые кадры из "ДНР", которые никогда не покажут пропагандисты Путина07:28
Люди Рината Ахметова организовали слежку за журналистами. ВИДЕО
Журналисты программы расследований «Схемы» обратились в правоохранительные органы с заявлением о том, что за ними постоянно следят охранники Рината Ахметова.Об этом сообщает 0629.
«Просимо порушити кримінальне провадження за статтею 171 Кримінального Кодексу України - переслідування журналіста у зв’язку з його законною професійною діяльністю. Якщо чесно, для мене це тривожна ситуація. Один з найвпливовіших олігархів країни, з темним минулим із буремних дев'яностих, організував регулярне стеження за журналістом програми розслідувань», - написала в своем Фейсбуке руководитель проекта Наталка Седлецкая.
Журналисты уже собрали всю необходимую доказательную базу того, кто именно следит за ними, кому принадлежит транспорт, на котором осуществляется слежка.
По словам Седлецкой, журналисты наблюдают слежку последние несколько месяцев. Перед этим «Схемы» провели несколько резонансных расследований и о самом олигархе Ахметове, и о его контактах с постмайданной властью. «Схемы» предали огласке факты, свидетельствующие об укреплении позиций олигарха после бегства его политического ставленника Виктора Януковича.
После обнаружения за собой слежки редакция программы обратилась в пресс-службу Рината Ахметова за официальными комментариями, однако там эту просьбу проигнорировали.
Напомним, олигарх Ринат Ахметов является владельцем двух мариупольских металлургических комбинатов, городской газеты «Приазовский рабочий», телеканалов «Сигма» и МТВ, а также сайта mrpl.city.
Теги: Донбасс, Ринат Ахметов, слежка, журналисты
- Фонд построит новый учебный корпус для школы №63
- "Шахтер" вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов!
- Гостям Евро-2012 койко-место в палатке предложат за 30 евро
- Сноуден: пользователи соцсетей отслеживаются
- И.о. губернатора Севастополя: предприятия Порошенко, Ахметова и Фирташа в городе национализироваться не будут
- Люди Рината Ахметова организовали слежку за журналистами. ВИДЕО10:32
- ВСУ искусно проникли в тыл боевиков "Л/ДНР" на Донбассе - враг напуган новой вылазкой армии Украины10:14
- Ситуация на блокпостах Украины: большие очереди на «Новотроицком» и «Марьинке»09:42
- С 1 марта КПВВ переходят на новый режим работы09:21
- Из-за близости к Пушилину: В Донецке сместили «бульварных» художников09:05
- Из Никитовки в Горловку «с комфортом!»: местный житель снял на видео путешествие по железной дороге. ВИДЕО08:50
- Российский боевик "Москва": "Это мы убивали украинцев фосфорными бомбами, а Моторола лично занимался провокациями"08:31
- Боевики поплатились за гибель украинского военнослужащего на Донбассе08:09
- В сети показали новые фото погибших членов НВФ07:52
- "Убитые" окраины Донецка: новые кадры из "ДНР", которые никогда не покажут пропагандисты Путина07:28
- Люди Рината Ахметова организовали слежку за журналистами. ВИДЕО10:32
- ВСУ искусно проникли в тыл боевиков "Л/ДНР" на Донбассе - враг напуган новой вылазкой армии Украины10:14
- Судья-вор, полк «Азов» и крематорий: что стало с заводом АТЕК09:56
- Ситуация на блокпостах Украины: большие очереди на «Новотроицком» и «Марьинке»09:42
- Беглый Марков на росТВ отличился циничным высказыванием об Украине: "По сути, это были поминки"09:39
- С 1 марта КПВВ переходят на новый режим работы09:21
- Из-за близости к Пушилину: В Донецке сместили «бульварных» художников09:05
- Из Никитовки в Горловку «с комфортом!»: местный житель снял на видео путешествие по железной дороге. ВИДЕО08:50
- Российский боевик "Москва": "Это мы убивали украинцев фосфорными бомбами, а Моторола лично занимался провокациями"08:31
- «Шахтер» начал вторую половину чемпионата Украины с победы08:30
- Диетологи рассказали, сколько куриных яиц можно съедать в неделю22:46
- Украинцев в марте ожидает несколько мощных магнитных бурь: даты18:15
- Цветочный гороскоп: Ваше растение-хранитель по дате рождения16:55
- 7 вещей, которые надо держать в секрете - даже от родственников15:35
- Медики рассказали, какие продукты полезны для печени, а какие ее убивают14:45
- Названа веская причина отказаться от хлебных тостов10:05
- В Украине запретили популярные лекарства от простуды09:46
- Как номер телефона влияет на вашу жизнь09:30
- Если набрать воду в полнолуние, она приобретает особые свойства08:29
- Медицинская реформа: Как все будет на самом деле21:13
- Пушилин открыто поддержал Медведчука: Кремль "открыл карты" и готовится "слить" Донбасс
- "Мина обозналась", - новая версия "ДНРовцев" о подрыве авто у КПВВ заставила соцсети "вспыхнуть"
- Выживший при подрыве авто на КПП «Еленовка» дал первое интервью. ВИДЕО
- "Крупная шишка" в "ДНР" устроил смертельное ДТП под Донецком - вину повесили на искалеченную жертву
- Порошенко рассказал о роковой ошибке, совершенной на Донбассе
- «Ездили за пенсией»: выживший после взрыва авто на КПП «Еленовка» рассказал, что произошло
- На блокпостах «ДНР» запрещены к ввозу яйца, мясо птицы и даже яблоки
- "Разорвало даже бетонные блоки", - соцсети заметили странность на месте взрыва авто у КПВВ "Еленовка". ВИДЕО
- Золотая жила: В соцсетях обсуждают чебуречную на КПП «ДНР»
- Пушилин продолжает «убивать» экономику оккупированных территорий. Опубликованы новые факты