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На Донбассе не стихают обстрелы: один боец ВСУ погиб, один ранен

26.02.2019 12:08
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На Донбассе не стихают обстрелы: один боец ВСУ погиб, один ранен

За минувшие члены НВФ семь раз нарушили режим прекращения огня, в том числе трижды применили артиллерию калибра 122 мм и минометы 120-го калибра. В результате чего один военный погиб и один получил ранение.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» подразделения НВФ дважды обстреляли позиции наших защитников:

из артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм — в районе населенного пункта Лебединское;
из минометов калибра 120 мм — вблизи села Водяное.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник совершил пять обстрелов:

из гранатометов различных систем — в районе населенного пункта Луганское;
из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия — вблизи поселка городского типа Новотошковское;
из стрелкового оружия — в районе населенных пунктов Хутор Вольный, Новоалександровка и Новгородское.

По данным украинской разведки, 25 февраля двое двое членов НВФ были уничтожены и трое ранены.



Теги: Донбасс, разведка, гибель, потери, ВСУ, обстрелы, НВФ, ООС
 
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