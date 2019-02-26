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На Светлодарской дуге погиб 31-летний боец ВСУ из Запорожской области
26.02.2019 15:09
В минувшее воскресенье, 24 февраля, погиб 31-летний украинский военнослужащий, уроженец Запорожской области.
Об этом сообщает издание «Gazeta.ua».
Военнослужащий 54-й ОМБр Борис Бординюк погиб вследствие обстрела на Светлодарской дуге в Донецкой области. Он был родом из села Благовещенка Каменско-Днепровского района Запорожской области.
Боец не дожил всего несколько дней до своего дня рождения — 28 февраля ему должно было исполнится 32 года. О дате и месте похорон пока не сообщается.
Теги: Донбасс, Донецкая область, похороны, гибель, обстрел, ВСУ, Светлодарская дуга
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