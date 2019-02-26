Оккупанты РФ разгромлены после мощного ответа ВСУ: у врага много "200-х" и "300-х"

26.02.2019 11:48

Гибридная армия Российской Федерации атакует Вооруженные силы Украины на оккупированном Донбассе из тяжелого запрещенного вооружения и несет крупные потери.

Вчера, 25 февраля, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” боевики дважды обстреляли позиции ВС Украины, передает "Диалог.UA".

В частности, враг бил из артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм в районе населенного пункта Лебединский. А также от ударов из минометов калибра 120 мм пострадали бойцы ООС вблизи села Водяное. В свою очередь, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг совершил пять прицельных обстрелов из гранатометов различных систем в районе населенного пункта Луганское. Также противник бил из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия вблизи поселка городского типа Новотошковское, Хутора Вольный, Новоалександровки и Новгородского. Данные разведки говорят о том, что за сутки удалось уничтожить двоих оккупантов и ранить троих.