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Точное попадание по позициям врага: бойцам ООС удалось ликвидировать двух российских снайперов
Стало известно о том, что бойцам тактической группы, которые входят в состав Операции Объединенных сил, удалось уничтожить снайперскую пару врага.
Информацию предоставляет пресс-центр ООС на своей странице в социальной сети Facebook, передает "Диалог.UA".
Как сообщается, военнослужащими батальона тактической группы Нацгвардии Украины, которые занимаются выполнением задач по приказу ООС, была успешно проведена одна из важных операций. Так, украинским бойцам удалось обнаружить и уничтожить снайперов, которые действовали в интересах российско-оккупационных войск. Данные лица находились на своей огневой позиции и осуществляли подготовку к тому, чтобы ликвидировать украинских военных. Отмечается, что украинская сторона наблюдала за снайперами на протяжении двух дней. За это время бойцы тактической группы смогли подготовить позицию, выбрать удобную дистанцию, а затем и успешно выполнить попадание по цели.
В свою очередь, замкомандующий ООС генерал-лейтенант Владимир Пеньков выразил слова благодарности в адрес гвардейцев за службу, наградив отличиями за профессионализм.
Теги: Донбасс, ликвидация, снайпер, ВСУ, нацгвардия, ООС
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