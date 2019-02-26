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Архив - Донецкая область

В ОБСЕ сообщили детали взрыва в районе КПП «Еленовка»

26.02.2019 14:11
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В ОБСЕ сообщили детали взрыва в районе КПП «Еленовка»

Наблюдатели СММ ОБСЕ посетили место подрыва микроавтобуса возле подконтрольного членам НВФ КПП «Еленовка» возле линии соприкосновения, в результате которого погибли двое гражданских, один мужчина получил ранения.

Об этом сказано в отчете миссии, передает donpress.com.

В миссии уточняют:

«На разделительной полосе команда СММ видела свежую воронку ориентировочно в трех метрах от микроавтобуса и три предупредительных знака о минной опасности: один лежал на земле на расстоянии менее 10 метров от воронки, а другие два были прикреплены к расположенным неподалеку столбу и отбойнику».

В ОБСЕ утончили, что микроавтобус подорвался на взрывном устройстве (вероятно, противотанковой мине), находившемся на разделительной полосе.

В неподконтрольном Украине Шахтерске Донецкой области мужчина 59 лет рассказал наблюдателям ОБСЕ, что находился в данном микроавтобусе вместе с еще двумя людьми. Он утончил, что 23 февраля возвращался в «ДНР» вместе с матерью и водителем после получения пенсии в украине. Мужчина добавил, что взрыв произошел, когда микроавтобус выехал на разделительную полосу автодороги Н-20, южнее передовой позиции «ДНР».

В миссии добавили:

«На щеках у мужчины были ссадины и синяки, а его голова была обвязана бинтом. Инцидент произошел на участке между передовыми позициями вооруженных формирований и передовыми позициями Вооруженных сил Украины (примерно в четырех километрах к юго-западу от места трагедии, — ред.) вблизи Березового (подконтрольный правительству, 31 км к юго-западу от Донецка)».

Команда ОБСЕ видела не менее 10 округлых свежих насыпей диаметром ориентировочно 30−40 см и предупредительные знаки о минной опасности вдоль данной полосы.



Теги: Донбасс, взрыв, гибель, микроавтобус, ОБСЕ, Еленовка, ДНР, ВСУ, КПП, НВФ
 
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