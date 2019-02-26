- Боевиков «ЛНР» и «ДНР» уличили в перемещении танков, гаубиц и грузовиков с зенитками14:27
- В ОБСЕ сообщили детали взрыва в районе КПП «Еленовка»14:11
- В России "самоликвидировался" наемник, убивавший украинцев на Донбассе: "Нашли в машине повешенным"13:53
- Ликвидирован боевик «ДНР» с позывным «Остап»13:32
- В зоне ООС украинские бойцы убили двух снайперов «ЛДНР»13:07
- В России признались, за что воюют на Донбассе: друг наемника РФ сболтнул лишнего на его похоронах12:49
- Главарю «ДНР» Пушилину пришел «приказ» убрать «от власти» всех «местных»12:33
- На Донбассе не стихают обстрелы: один боец ВСУ погиб, один ранен12:08
- Оккупанты РФ разгромлены после мощного ответа ВСУ: у врага много "200-х" и "300-х"11:48
- Ликвидирован наемник из РФ с позывным «Диггер»11:30
В ОБСЕ сообщили детали взрыва в районе КПП «Еленовка»
Наблюдатели СММ ОБСЕ посетили место подрыва микроавтобуса возле подконтрольного членам НВФ КПП «Еленовка» возле линии соприкосновения, в результате которого погибли двое гражданских, один мужчина получил ранения.
Об этом сказано в отчете миссии, передает donpress.com.
В миссии уточняют:
«На разделительной полосе команда СММ видела свежую воронку ориентировочно в трех метрах от микроавтобуса и три предупредительных знака о минной опасности: один лежал на земле на расстоянии менее 10 метров от воронки, а другие два были прикреплены к расположенным неподалеку столбу и отбойнику».
В ОБСЕ утончили, что микроавтобус подорвался на взрывном устройстве (вероятно, противотанковой мине), находившемся на разделительной полосе.
В неподконтрольном Украине Шахтерске Донецкой области мужчина 59 лет рассказал наблюдателям ОБСЕ, что находился в данном микроавтобусе вместе с еще двумя людьми. Он утончил, что 23 февраля возвращался в «ДНР» вместе с матерью и водителем после получения пенсии в украине. Мужчина добавил, что взрыв произошел, когда микроавтобус выехал на разделительную полосу автодороги Н-20, южнее передовой позиции «ДНР».
В миссии добавили:
«На щеках у мужчины были ссадины и синяки, а его голова была обвязана бинтом. Инцидент произошел на участке между передовыми позициями вооруженных формирований и передовыми позициями Вооруженных сил Украины (примерно в четырех километрах к юго-западу от места трагедии, — ред.) вблизи Березового (подконтрольный правительству, 31 км к юго-западу от Донецка)».
Команда ОБСЕ видела не менее 10 округлых свежих насыпей диаметром ориентировочно 30−40 см и предупредительные знаки о минной опасности вдоль данной полосы.
Теги: Донбасс, взрыв, гибель, микроавтобус, ОБСЕ, Еленовка, ДНР, ВСУ, КПП, НВФ
- "Мина обозналась", - новая версия "ДНРовцев" о подрыве авто у КПВВ заставила соцсети "вспыхнуть"
- «ДНР» сообщила о гибели двух жителей Докучаевска при обстреле
- В ОБСЕ рассказали подробности об обстреле автобуса в Еленовке
- Бойцы ВСУ нанесли серьезный урон НВФ. ВИДЕО
- В «ДНР»: На КПП «Александровка» и «Еленовка» обещают изменения
- В «ДНР»: В соцсетях обсуждают стоимость ночевки в районе КПП в Еленовке
- Боевиков «ЛНР» и «ДНР» уличили в перемещении танков, гаубиц и грузовиков с зенитками14:27
- В ОБСЕ сообщили детали взрыва в районе КПП «Еленовка»14:11
- В России "самоликвидировался" наемник, убивавший украинцев на Донбассе: "Нашли в машине повешенным"13:53
- Ликвидирован боевик «ДНР» с позывным «Остап»13:32
- В зоне ООС украинские бойцы убили двух снайперов «ЛДНР»13:07
- В России признались, за что воюют на Донбассе: друг наемника РФ сболтнул лишнего на его похоронах12:49
- Главарю «ДНР» Пушилину пришел «приказ» убрать «от власти» всех «местных»12:33
- На Донбассе не стихают обстрелы: один боец ВСУ погиб, один ранен12:08
- Оккупанты РФ разгромлены после мощного ответа ВСУ: у врага много "200-х" и "300-х"11:48
- Ликвидирован наемник из РФ с позывным «Диггер»11:30
- Боевиков «ЛНР» и «ДНР» уличили в перемещении танков, гаубиц и грузовиков с зенитками14:27
- В ОБСЕ сообщили детали взрыва в районе КПП «Еленовка»14:11
- В России "самоликвидировался" наемник, убивавший украинцев на Донбассе: "Нашли в машине повешенным"13:53
- Ликвидирован боевик «ДНР» с позывным «Остап»13:32
- В зоне ООС украинские бойцы убили двух снайперов «ЛДНР»13:07
- В России признались, за что воюют на Донбассе: друг наемника РФ сболтнул лишнего на его похоронах12:49
- Главарю «ДНР» Пушилину пришел «приказ» убрать «от власти» всех «местных»12:33
- На Донбассе не стихают обстрелы: один боец ВСУ погиб, один ранен12:08
- Оккупанты РФ разгромлены после мощного ответа ВСУ: у врага много "200-х" и "300-х"11:48
- Ликвидирован наемник из РФ с позывным «Диггер»11:30
- Диетологи рассказали, сколько куриных яиц можно съедать в неделю22:46
- Украинцев в марте ожидает несколько мощных магнитных бурь: даты18:15
- Цветочный гороскоп: Ваше растение-хранитель по дате рождения16:55
- 7 вещей, которые надо держать в секрете - даже от родственников15:35
- Медики рассказали, какие продукты полезны для печени, а какие ее убивают14:45
- Названа веская причина отказаться от хлебных тостов10:05
- В Украине запретили популярные лекарства от простуды09:46
- Как номер телефона влияет на вашу жизнь09:30
- Если набрать воду в полнолуние, она приобретает особые свойства08:29
- Медицинская реформа: Как все будет на самом деле21:13
- Пушилин открыто поддержал Медведчука: Кремль "открыл карты" и готовится "слить" Донбасс
- "Мина обозналась", - новая версия "ДНРовцев" о подрыве авто у КПВВ заставила соцсети "вспыхнуть"
- Выживший при подрыве авто на КПП «Еленовка» дал первое интервью. ВИДЕО
- "Крупная шишка" в "ДНР" устроил смертельное ДТП под Донецком - вину повесили на искалеченную жертву
- Порошенко рассказал о роковой ошибке, совершенной на Донбассе
- «Ездили за пенсией»: выживший после взрыва авто на КПП «Еленовка» рассказал, что произошло
- На блокпостах «ДНР» запрещены к ввозу яйца, мясо птицы и даже яблоки
- "Разорвало даже бетонные блоки", - соцсети заметили странность на месте взрыва авто у КПВВ "Еленовка". ВИДЕО
- Золотая жила: В соцсетях обсуждают чебуречную на КПП «ДНР»
- "Это настоящее истребление, год в таком темпе - минус 1500 бойцов", – в "ДНР" потрясены тяжелыми потерями