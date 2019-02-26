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В России признались, за что воюют на Донбассе: друг наемника РФ сболтнул лишнего на его похоронах
В Российской Федерации на похоронах очередного убитого наемника рассказали, как "добровольцы" попадают воевать на стороне "Л/ДНР" на Донбасс.
В Сети опубликовали кадры с похорон и поминок российского наемника из Ивановской области, ликвидированного на Донбассе, передает "Диалог.UA".
Соответствующие кадры разместили в Twitter на странице UA NATO USA.
На кадрах похорон наемника несут в цинковом гробу люди в военной форме, затем идут кадры с кладбища. Во время поминального обеда его жена пыталась выставить из оккупанта "героя" и "защитника русской земли". Затем высказался один из присутствующих, рассказав, зачем россияне едут воевать на Донбасс и как их якобы отговаривают кураторы из Кремля: "Русский мужчина, он тянется защищать всех… Мы сегодня живы благодаря таким людям… Он сдерживал там, на границе… Если они придут сюда, то многим из нас тоже придется здесь все это еще больше выдержать".
Теги: Россия, Донбасс, война, граница, ликвидация, похороны, наемник, добровольцы
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