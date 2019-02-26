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Архив - Донецкая область

В России "самоликвидировался" наемник, убивавший украинцев на Донбассе: "Нашли в машине повешенным"

26.02.2019 13:53
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В России "самоликвидировался" наемник, убивавший украинцев на Донбассе: "Нашли в машине повешенным"

В Краснодарском крае Российской Федерации "самоликвидировался" очередной участник бандформирований, воевавший на Донбассе.

Пользователи социальных сетях обсуждают новые летальные потери гибридной армии России - пополнение так назыаемой "бригады 200-х", передает "Диалог.UA".
Об этом сообщил в Twitter блогер под ником Necro Mancer.

Сообщается, что Чернов Виктор, 1983 года рождения, из станицы Кущевской (Крансодарский край) был найден повешенным в машине.

Из комментариев следует, что его знакомые и близкие не знают точной информации об обстоятельствах смерти: "Что случилось, еще никто не знает, но нашли его в машине повешенным".



Теги: Россия, Донбасс, ликвидация, армия, повесился, наемник, потери, соцсети
 
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