В сети показали новые фото погибших членов НВФ

26.02.2019 07:52

В соцсети опубликовали данные о погибших членах НВФ на Востоке Украины.

Об этом сообщил в Twitter блогер Necro Mancer, опубликовав соответствующие снимки, передает donpress.com.

Ткаченко Андрей Геннадьевич, известный по позывному «Пилот». Родился 24.11.1976 года в Кишиневе (Молдова), убит снайпером в н.п. Золотое 23.02.2019года. (личные данные требуют подтверждения).

По данным сайта «Миротворец», Ткаченко «служил» в т.н. Милиции «ЛНР» (4 отдельная бригада), 1-ой мотострелковой роты, 2- ой мотострелковый взвод гранатометчиком.

Остапов Андрей Игоревич, позывной «Остап». Родом из Докучаевска. Родился 24.03.1983 года, убит снайпером 24.02.2019 года.

Данные про Остапова также содержатся в базе украинского ресурса «Миротворец».

Пюра Антон Валентинович. Уроженец с.Безыменное.

Родился 15.05.1990 года. Погиб 21.02.2019 года. (обстоятельства требуют уточнения).