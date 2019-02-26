Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В зоне ООС украинские бойцы убили двух снайперов «ЛДНР»

26.02.2019 13:07
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В зоне ООС украинские бойцы убили двух снайперов «ЛДНР»

В зоне ООС украинские военнослужащие уничтожили снайперов «ЛДНР», за которыми наблюдали два дня.

Об этом сообщил штаб ООС.

Как стало известно, военнослужащие батальона тактической группы Национальной гвардии Украины два дня наблюдали за снайпером противника и его помощником, которые находились на своей огневой позиции. По данным разведки, снайперы готовились к ликвидации украинских военных.

Украинские гвардейцы подготовили позицию и выбрали удобную дистанцию, после чего провели операцию по ликвидации вражеских снайперов.

Украинских гвардейцев наградили за высокий профессионализм.



Теги: Донбасс, разведка, ликвидация, снайпер, ДНР, ЛНР, батальон, ВСУ, нацгвардия, ООС
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх