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В зоне ООС украинские бойцы убили двух снайперов «ЛДНР»
26.02.2019 13:07
В зоне ООС украинские военнослужащие уничтожили снайперов «ЛДНР», за которыми наблюдали два дня.
Об этом сообщил штаб ООС.
Как стало известно, военнослужащие батальона тактической группы Национальной гвардии Украины два дня наблюдали за снайпером противника и его помощником, которые находились на своей огневой позиции. По данным разведки, снайперы готовились к ликвидации украинских военных.
Украинские гвардейцы подготовили позицию и выбрали удобную дистанцию, после чего провели операцию по ликвидации вражеских снайперов.
Украинских гвардейцев наградили за высокий профессионализм.
Теги: Донбасс, разведка, ликвидация, снайпер, ДНР, ЛНР, батальон, ВСУ, нацгвардия, ООС
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