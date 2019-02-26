«Всю цепочку знаем»: Пушилин похвастался «продвижением» в расследовании убийства Захарченко

26.02.2019 21:27

Действующий главарь «ДНР» Денис Пушилин заявил, что членам НВФ якобы удалось узнать имена и должности всех причастных к организации и убийству экс-главаря ОРДО.

Об этом он сообщил в эфире пропагандистской программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1», передает donpress.com.

При этом Пушилин уточнил, что «часть подозреваемых уже задержана»:

«Есть задержанные лица, есть понимание фамилий, должностей тех, кто отдавал приказы, тех, кто разрабатывал все, что связано было с этим чудовищным террористическим актом. Но следствие продолжается. Не все еще задержаны, и предстоит еще поработать. Но это наша одна из основных задач, потому что лидер „ДНР“ Александр Захарченко должен быть отомщен».

На вопрос ведущего Владимира Соловьева о том, ведет ли расследование об убийстве Захарченко «к украинском следу», Пушилин ответил:

«Именно в Украину и именно к высоким должностным лицам. Всю цепочку исполнителей тоже знаем. Те, кто сейчас задержаны, участвовали в завозке взрывных устройств, неких составных частей. Работали группами. Члены одной из групп задержаны».