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ВСУ искусно проникли в тыл боевиков "Л/ДНР" на Донбассе - враг напуган новой вылазкой армии Украины
26.02.2019 10:14
Бойцы украинской армии продолжают вносить смятение и переполох в ряды пророссийских боевиков из террористических организаций "Донецкая народная оеспублика" и "Луганская народнаяреспублика" при помощи сокрушительных побед, различных хитростей, а также новейшей техники.
На странице под названием "Повернись живим" в социальной сети Facebook был опубликован видеоролик, на котором видно, как воины Вооруженных сил Украины при помощи современного БПЛА сумели искусно проникнуть в тыл сепаратистов, чем сильно напугали врага, передает "Диалог.UA". Стоит отметить, что данный беспилотник серьезно усилил позиции украинской армии. Сам же БПЛА, который умудрился проникнуть на позиции террористов, военнослужащие ВСУ ласково окрестили "говорящей птичкой".
Теги: Донбасс, беспилотник, ДНР, ЛНР, боевики, ВСУ
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