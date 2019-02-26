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За сутки двадцать человек не смогли проехать через КПВВ
Уполномоченные лица на контрольных пунктах въезда-выезда на Донбассе не пропустили двадцать человек через линию разграничения 25 февраля. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.
Контрольные пункты въезда-выезда в течение суток пересекло более 32 тысяч человек и более три тысячи транспортных средств.
"В пропуске через КПВВ по разным причинам отказано 20 лицам. За прошедшие сутки зарегистрированы один факт отказа пограничников от неправомерной выгоды и один факт обнаружения товаров с признаками контрабанды", - говорится в сообщении.
Вчера в отделы полиции были доставлены четверо граждан, подозреваемые в связях с вооруженными формированиями Российской Федерации.
За минувшие сутки правоохранителями в районе проведения операции Объединенных сил раскрыто 25 преступлений, среди которых - одно убийство и один факт незаконного оборота оружия и боеприпасов.
Теги: Донбасс, отказ, линия разграничения, КПВВ
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