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"Азов" напугал боевиков "ДНР" на Донбассе: сепаратисты предрекают мрачный для себя сценарий на фронте
Похоже, что дела с моральной составляющей в рядах недовойск террористической организации "Донецкая Народная Республика" и впрямь плохи, так как сепаратисты в ужасе от возможного наступления украинской армии на их позиции.
Так называемая "Народная милиция "ДНР"" начала сильно паниковать и сделала заявление о том, что ВСУ к линии соприкосновения на Донбассе якобы перебросили более сотни бойцов отдельного отряда специального назначения Национальной гвардии Украины "Азов", у которого вдобавок имеется мощная бронетехника, передает "Диалог.UA".
Террористы уверяют, что уже в самое ближайшее время обстановка на фронте серьезно обостриться, а причиной тому будет будто бы переброска туда спецназа украинского государства.
Вдобавок боевики утверждают, что военнослужащие армии Украины были направлены в квадрат в районе поселка Травневое, где уже дислоцируются украинские воины.
Напоследок сепаратисты отметились еще более абсурдным предположением о том, что Украина якобы перебросила "Азов" на линию соприкосновения для "исключения" дестабилизации обстановки внутри самой страны во время проведения выборов президента украинского государства.
Ранее мы сообщали о том, что бойцы "Азова" триумфально вернулись на передовые позиции Донбасса, мощно сокрушив целую группу боевиков.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, война, ДНР, боевики
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