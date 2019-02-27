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Бойцы ООС организовали "лютый падеж" группировке "Сомали" - меткий удар ВСУ ликвидировал 9 боевиков
Бойцы ООС разгромили блиндаж скандальной группировки "ДНР" под названием "Сомали". Оккупанты жалуются на огромные потери.
О проблемах "сомалийцев" рассказал в Twitter известный блогер "Фашик Донецкий", передает "Диалог.UA".
В последнее время гибридной армии РФ очень тяжело приходится на Донбассе. Бойцы ООС их не щадят и на каждый обстрел отвечают очень жестко. У группировок "Л/ДНР" катастрофические потери.
Так, "Фашик Донецкий" рассказал о примечательном разговоре с одним из боевиков группировки "Сомали". "Жаловался, что несколько дней назад "хунта" уп***ла прямо в блиндаж", - сообщил донецкий блогер.
По его данным, этот меткий удар ликвидировал сразу аж 9 террористов "ДНР". "Самое сложное в момент рассказа было не улыбаться во весь улыбальник", - уточнил "Фашик Донецкий". Примечательно, что командование "ДНР" по-прежнему в своих отчетах рассказывает об отсутствии потерь в столкновениях ВСУ.
Однако скрыть информацию о "200-х" не получается, она просачивается в Сеть.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, война, ВСУ, ООС
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- В ОРДО анонсировали договоренность о «весеннем перемирии» на Донбассе19:00
- В «ДНР» заявили о масштабном пожаре в Горловке17:00
- Жителям ОРДО предложили «развивать культуру грамотного письма»16:45
- Донбасс хочет в Украину: блогер РФ поразила цифрой жителей "Л/ДНР", разочарованных в России 16:30
- В Докучаевске «люди из РФ» снимают наблюдателей СММ ОБСЕ на камеру для фейковых «новостей»15:52
- Наблюдатели ОБСЕ попали под обстрел на Луганщине15:37
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