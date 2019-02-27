Бойцы ООС организовали "лютый падеж" группировке "Сомали" - меткий удар ВСУ ликвидировал 9 боевиков

27.02.2019 21:00

Бойцы ООС разгромили блиндаж скандальной группировки "ДНР" под названием "Сомали". Оккупанты жалуются на огромные потери.

О проблемах "сомалийцев" рассказал в Twitter известный блогер "Фашик Донецкий", передает "Диалог.UA".

В последнее время гибридной армии РФ очень тяжело приходится на Донбассе. Бойцы ООС их не щадят и на каждый обстрел отвечают очень жестко. У группировок "Л/ДНР" катастрофические потери.

Так, "Фашик Донецкий" рассказал о примечательном разговоре с одним из боевиков группировки "Сомали". "Жаловался, что несколько дней назад "хунта" уп***ла прямо в блиндаж", - сообщил донецкий блогер.

По его данным, этот меткий удар ликвидировал сразу аж 9 террористов "ДНР". "Самое сложное в момент рассказа было не улыбаться во весь улыбальник", - уточнил "Фашик Донецкий". Примечательно, что командование "ДНР" по-прежнему в своих отчетах рассказывает об отсутствии потерь в столкновениях ВСУ.

Однако скрыть информацию о "200-х" не получается, она просачивается в Сеть.



Источник: www.dialog.ua