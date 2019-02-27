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Донбасс хочет в Украину: блогер РФ поразила цифрой жителей "Л/ДНР", разочарованных в России
Около 70% жителей "молодых республик" разочарованы жизнью в "русском мире" и мечтают о воссоединении с Украиной.
Московский блогер, публицист и писатель Елизавета Александрова-Зорина поделилась своими впечатлениями от общения с жителями оккупированных территорий, мнение которых совпадает с закрытыми исследованиями СБУ о возвращении ОРДЛО в Украину, передает "Диалог.UA" со ссылкой на "Радио Свобода".
Если Донецк раньше был шумным городом, а лица из массмедиа спешили засветиться в "республиках", то сейчас он стал пустым и неинтересным.
По словам Александровой-Зориной, в Донецке царит усталость и разочарование. Жители не думают о политике с копеечными зарплатами, которые редко бывают выше 10 тысяч рублей.
Нищие горожане много говорят о еде и редко показываются на улицах. Писательница отметила, что дончане никому не нужны и давно не ждут хорошего от страны-агрессора, ожидая возвращения в Украину. Ранее боевики заявили о намерении закрыть выезд в Украину из "республик".
Также террористы силой принуждают жителей "Л/ДНР" идти на преступление.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Украина, Донбасс, война, ДНР, ЛНР, ООС
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