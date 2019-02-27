Из ОРДО депортировали священника ПЦУ

27.02.2019 13:30

Священника ПЦУ отца Александра депортировали из временно оккупированного Донецка, рассказал архиепископ Донецкий и Мариупольский Сергей, передает ICTV.

По словам архиепископа, у матери священника были проблемы со здоровьем и ей нужны были лекарства, которых на оккупированной территории нет. Он отправился за ними на неоккупированную часть Украины.

По возвращению, на блокпосту так называемой “ДНР”, ему сообщили об “официальной депортации” и запретили въезд.